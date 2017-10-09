加拿大愤青竟是纽约未遂恐袭主谋

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只有19岁的加拿大多伦多郊区Mississauga市居民巴纳萨维Abdulrahman El Bahnasawy差点就与同伙在美国纽约的时代广场制造了大规模恐怖袭击。

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19岁的加拿大Mississauga居民巴纳萨维 © Facebook

据加拿大广播公司记者 Shanifa Nasser报道，虽然美国司法当局早在2016年就破获了以巴纳萨维为主谋、试图在纽约时代广场、纽约地铁系统制造炸弹恐怖袭击，并在一些纽约音乐会现场制造开枪屠杀事件的三人恐怖小组，在2016年5月就逮捕了巴纳萨维，但直到2017年10月6日美国当局才证实了这一案件。

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另外两个受到恐袭罪起诉的人一个是住在巴基斯坦的美国公民、19岁的Talha Haroon，另一个是37岁的菲律宾公民Russell Salic。这两个人已经被所在国逮捕，美国政府已提出了引渡要求。

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美国联邦调查局是通过卧底与巴纳萨维进行电讯联络获得证据后将其逮捕的。

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加拿大皇家骑警也向美国方面提供了有关的情报，并对巴纳萨维在加拿大的行动进行了监控。

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加拿大公民巴纳萨维已经在去年11月对美国司法机构提出的指控表示认罪，他的律师要求法庭考虑巴纳萨维年纪很轻、容易受到外界蛊惑的因素。

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美国司法机关将在12月12日宣布对巴纳萨维的判刑结果。

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RCI with CBC

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