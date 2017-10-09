住不起房：BC老人只能以车为家

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据加拿大广播公司记者Roshini Nair报道，今年79岁的Alexi Rainier 和她62岁的朋友 Sarah Watson两个人从5月份以来就一直住在一辆朋友借给她们的老式福特面包车里，与她们住在一起的还有三条小狗。

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79岁的Alexi Rainier对现在以车为家的日子很无奈 © Roshini Nair/CBC

她们把车停在温哥华超市的停车场过夜。由于车内空间小、东西多，她们只能坐着睡觉；几个月来已经出现了背痛和脚肿的问题。

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她们的每天的生活一般从早上5点半开始，她们先去附近的麦当劳上厕所、换上干净点的衣服。

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与两位老人住在车里的还有她们的三条小狗 © Roshini Nair/CBC

Alexi 唯一的收入是她的养老金，Sarah的收入是她钱数不多的加拿大退休金。

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不列颠哥伦比亚省老年人维权组织的Isobel Mackenzie指出，老年女性一般来说比老年男性的经济条件差，在出现离婚或独居的情况时，往往会没有经济能力支付住房开支。

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根据2017年对大温哥华地区无家可归者的调查，55岁以上的人占无家可归者总数的23%；而在2014年这个比例还只是18%。

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