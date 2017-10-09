加拿大住房负担能力下降

加拿大住房负担能力下降
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加拿大两大银行对房奴发出警告

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 9 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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随着加拿大中央银行开始上调利息率，越来越多的金融机构发表研究报告说，加拿大的房奴们和借贷者需要尽快控制自己的债务，以免被越来越重的还本付息的债务负担压垮。

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丰业银行

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普通打工者要在大多和大温地区买独立房已不可能
普通打工者要在大多和大温地区买独立房已不可能 © Luke MacGregor/Reuters

现在又有经济研究报告说，今后一两年想买房的加拿大人中会有更多的人感到力不从心。

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据加拿大广播公司报道，加拿大五大银行之一的丰业银行发表的房屋可负担程度研究报告说，由于利息率上升和加拿大政府要求商业银行严格发放房贷标准，明年加拿大新房贷的供养负担会增加8%，加拿大住房的可负担性在变差。

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加拿大人收入赶不上房贷开支增加的幅度
加拿大人收入赶不上房贷开支增加的幅度

而相比之下，丰业银行预期明年加拿大家庭收入仅会增长2.5%

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加拿大金管局表示会很快开始实施对那些购房首付超过20%、不需要购买房贷保险的购房者在申请房贷时银行也要先进行压力测试的规定；这会使更多的加拿大人或者是申请不到房贷、或者是只能申请到较小数额的房贷。

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两个特殊情况

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不过，加拿大人负担住房能力下降这个全国平均数字没有放映加拿大房地产市场的两个特殊情况。一个是加拿大两个过热的房地产市场大多伦多地区和大温哥华地区扭曲了全国的平均数字，实际上大多伦多和大温哥华地区的住房负担能力比全国平均水平要差得多；在加拿大全国大部分地区，住房负担能力还是合理的。

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第二是加拿大住房市场处于三分天下的局面，已经把房贷付清的房主占三分之一，租房住的人占三分之一，目前仍然背负房贷的房奴占三分之一。也就是说，有三分之二的加拿大人不受房贷利率上涨的影响。

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加拿大丰业银行经济部副总裁Derek Holt
加拿大丰业银行经济部副总裁Derek Holt

那么在住房负担能力恶化的情况下，想买房的人是否应该入市买房呢？

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加拿大丰业银行经济部副总裁霍尔特Derek Holt的建议是，如果买房是为了长期居住而不是为了短期投资获利，则只要自己有供养房贷的能力就可以入市买房。

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皇家银行

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除了丰业银行之外，加拿大规模最大的商业银行皇家银行的经济研究报告也显示，加拿大住房负担能力指数连续8个季度恶化，现在已经降低到1990年以来的最低点。

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加拿大中央银行今年夏天已经连续两次上调利率，并非常有可能在2018年年底之前再四次向上调整利息率，把加拿大的中央银行利率水平上调到2%。这对背负巨额房贷、或者是背负巨额消费贷款的加拿大人来说会是非常沉重的财务打击。

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皇家银行认为，加拿大历史上超低利率的时期已经结束，结果是会给温哥华等房价严重虚高的地区带来明显的负面效果。

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