天气太暖，枫叶变红晚了一两周

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每年 10 月的第二个星期，是加拿大看红枫叶的最佳时节，漫山遍野的枫叶红红黄黄，灿烂得令人震撼。

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然而，今年的秋色却迟迟不来，无论是在安大略省还是魁北克省，人们都在抱怨着，怎么那么多的叶子还是绿的？

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© CBC

晚1.5 – 2周

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安省约克大学 （ York University）的生物学教授多恩·巴米利（Dawn Bazely）表示，今年叶子变色确实比往年晚，因为气温、阳光和降雨，都能影响叶子颜色的变化，今年夏季多雨，秋季的温度又高于正常水准，影响了变色速度。

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她说，估计今年树叶变黄变红要推迟 1.5 – 2周，没准到了万圣节，还会有很多叶子是绿色的，这是有点让人觉得怪怪的。

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她遗憾地说，每年秋季，我都要大把大把地拍下绚丽多彩的枫叶，今年糟糕了，现在还看不到壮观的秋天。

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树叶中含有叶绿素，还含有黄色、橙色和红色等色素，不同的树种，树叶中不同色素的比例不同。

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到了秋季，树叶在脱落之前，叶绿素的生产下降，其他色素开始显现出来，从而就有了醒目多彩的秋色。

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巴米利教授说，如果缺乏阳光灿烂的白日和寒冷的夜晚，也许今年的秋色会“彻底泡汤”。

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观枫游

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© Cassandra Smyth/Parks Canada

在安大略省的“红色之国城市公园” （Rouge National Urban Park），公园从上星期二开始就组织观赏枫叶的徒步游，尽管颜色的变化尚未达到“顶峰”，但参加的人还是络绎不绝，到本周一已经组织了29次徒步游。

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公园对外关系经理奥马尔·麦克达迪（Omar McDadi）告诉加拿大广播公司，虽然还没都变，但过去几天已经有越来越多的树叶变色了，开始看到一些火热的红色和明亮的黄色。

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10% – 20% 变了色

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安大略省旅游局（Ontario Travel）透露，旅游局有一个“秋季色彩进展报告”，专门追踪全省各地树叶颜色的变化，根据这份报告，到目前为止，多伦多地区只有10% 至20% 的叶子变了色，绿色、红色和黄色掺杂在一起。

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安大略省旅游局的旅行促销官凯文·佛吉特（Kevin Forget）表示，秋季颜色的延迟令人失望，因为感恩节这个长周末通常是组织观赏枫叶游的黄金时段，不过现在确定对安省旅游业产生的影响，还为时过早。

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寻找红枫叶

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Sault Ste. Marie 和 Agawa Canyon © supplied

安大略省旅游局正在大力寻找树叶变色多的地区，引导游客们去那些地方。

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凯文·佛吉特说，尽管大多数地区的秋色让人失望，但有些地区，如 Sault Ste. Marie 和 Agawa Canyon, 90%的叶子都变色了，正处于高峰期，旅游局建议人们去那里欣赏秋叶。

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（RCI with CBC）

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