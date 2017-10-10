发射卫星为啥惹恼了因纽特人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者 Nick Murray报道，在加拿大北极圈附近居住的因纽特居民呼吁加拿大和丹麦两国政府介入，帮助因纽特人要求国际社会停止在北极海域上空发射卫星的努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因纽特人担心，发射卫星使用的助推火箭坠落进北冰洋海域会污染北极脆弱的环境和生态系统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧盟卫星发射使用前苏联SS-19洲际导弹助推火箭 © Associated Press

星期五欧盟宇航局与荷兰航天机构将合作从俄国北部Plesetsk 航天发射场发射Sentinel-5P卫星，该卫星的主要用途是监测地球污染和气候变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大因纽特人社团担心，该卫星使用的发射火箭是冷战时期苏联SS-19洲际导弹的助推火箭，这种火箭使用的无机燃料肼是非常危险的有毒化学物质，坠落进北极海域后会对海洋生物和以鱼虾为食的鸟类带来严重的污染和毒害，进而会让渔猎为生的因纽特人的食物安全受到威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次定在星期五发射的欧盟卫星助推火箭预计的坠落地点在加拿大和和丹麦的专属经济区海域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧盟宇航局在给加拿大广播公司的书面回答中说，俄国助推火箭中的化学燃料会在抵达地球陆地或水面前在大气层燃烧殆尽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada