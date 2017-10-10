进入北极圈旅游的人数不断增加

进入北极圈旅游的人数不断增加
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北极圈旅游玩的就是冰天雪地

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 10 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在热带沿海地区渡假时潜水观赏水下五颜六色的鱼类和珊瑚是许多人所向往的乐事，但在北极冰海潜水作为渡假的一部分却是让许多人难以想象的事情。

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潜水北冰洋

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潜水爱好者Marlis Butcher浸身北冰洋
潜水爱好者Marlis Butcher浸身北冰洋 © Marlis Butcher

据加拿大广播公司记者贾奈特.戴维森Janet Davison的报道，今年夏末乘坐豪华游轮在北冰洋西北航道渡假的旅游者中的潜水爱好者虽然有机会穿着防寒潜水服在冰冷的海水中下潜，但他们未能看到19世纪在探险北冰洋航道时失事沉没的英国探险船富兰克林号的残骸，因为时速超过90公里的大风掀起的超过两米高的巨浪让游轮难以开入狭窄的沉船海域。

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来自安大略省的潜水爱好者玛丽丝Marlis Butcher对未能潜水探看富兰克林沉船的遗迹虽然感到遗憾，但她知道在北极海域这样的机会是可遇而不可求的事情。

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玛丽丝说她在北冰洋水下看到的丰富海洋生物让她吃惊，北冰洋水面之下一片郁郁葱葱，她看到了海星、海胆等生物；这与陆地上或者是冰雪覆盖、或者是荒原裸露的景象很是不同。

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大型游轮承载大量游客来到加拿大北极海域
大型游轮承载大量游客来到加拿大北极海域 © Chris Corday/CBC

北极游客大增

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像玛丽丝这样从南部地区来到北极海域渡假旅行的旅游者数量近年来在明显增长。根据加拿大海洋渔业部的数字，2015年有6艘客轮来到加拿大北极海域的西北航道航行了部分海域，2016年这个数字是10艘客轮，而2017年估计会有39艘载客船只来到北极海域的西北航道，这些载客船只小到游艇、大到巨型豪华游轮。

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安省居民 Marlis Butcher 对北极海域之行感受很深
安省居民 Marlis Butcher 对北极海域之行感受很深 © Marlis Butcher

加拿大公园局表示，在前往北极海域旅游的游客不断增加的情况下，加拿大公园局的工作重点是提供安全、有意义的旅游项目，前提是保护北极地区的生态和环境，比如确保富兰克林号沉船海域受到保护、不受人类旅游活动的破坏。

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游轮游客上岸来到因纽特人社区
游轮游客上岸来到因纽特人社区 © Kristian Bogner Photography

加强管理

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加拿大公园局与因纽特人聚集的努纳武特特区的政府一道负责北极海域的旅游项目管理和生态环境保护工作。

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任何要航行到到富兰克林号沉船水域的船只必须获得加拿大公园局发布的许可证，否则一经发现会被克以最高可达50万加元的罚款。

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在北极圈附近的加拿大三个国家自然保护公园 QausuittuqSirmilik 和 Auyuittuq在发现麝牛和驯鹿群经过时，游客必须分成不超过25人的小组才能前往观看、而且必须由加拿大公园局的工作人员陪同。

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游客们聆听百年前探险者在冰天雪地北极的经历
游客们聆听百年前探险者在冰天雪地北极的经历 © Kristian Bogner Photography

努纳武特特区政府在加紧制定北极地区旅游法规，争取在明年游轮季节开始前推出，以在前来北极圈地区游客数量迅速增加的情况下保护北极的原生态环境。

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目前提供北极海域旅游项目的游轮公司已经需要从联邦政府和努纳武特特区政府申请33种不同的许可证，才能让自己的游轮承载游客来加拿大北极海域的西北航道航行并在努纳武特特区所辖地区上岸游览。

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关键是执法

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专家们认为，那些载客多的大型游轮公司一般会遵守保护北极地区环境的法规，容易出问题的是那些开游艇或小型船只未经许可就私自探访北极水域的人。

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解决这个问题需要靠联邦政府加强巡逻和监控。幸好加拿大联邦政府采购的6艘北极水域破冰巡逻舰中的第一艘的建造工程进展顺利。

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