猎鹿者反被鹿搞得七荤八素

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进入了秋季狩猎季节，不少加拿大猎人或者是狩猎爱好者拿出猎枪、穿上迷彩、来到山间丘陵地带打猎。驼鹿是他们喜爱的狩猎目标。

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但体型巨大的驼鹿也可能会成为危险的猛兽。纽芬兰猎手罗尼.巴菲特Rodney Buffett就遇到了猎鹿不成反被鹿猎的事情。

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据加拿大广播公司报道，罗尼.巴菲特上个周末和未婚妻一起来到丘陵地区狩猎。其未婚妻留在山地高处，罗尼则拿着猎枪进入丛林搜寻驼鹿。

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很快发现一头体型硕大的公驼鹿，罗尼连开两枪射中目标、驼鹿四脚朝天中弹倒地。

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罗尼根据过去多次狩猎驼鹿的经验判断驼鹿已经死亡，于是放下猎枪转身呼喊女友把他的猎刀拿来。

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罗尼脸上被驼鹿鹿角留下的伤痕 © Submitted by Rodney Buffett

等他说完话转过身来却看到那头公鹿已经站了起来、挺角向他冲来，用强有力的鹿角把罗尼挑起扔出去，在罗尼摔落地面后这头驼鹿又用蹄子对他踩踏。

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罗尼.巴菲特拼命抓住驼鹿的鹿角、并挥拳猛打驼鹿的脸部；在与驼鹿缠斗了至少5分钟后，那头受伤的驼鹿才放弃了罗尼、跑进丛林深处。

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罗尼连伤带累已经无法动弹。急救人员经过三公里的山路跋涉才找到罗尼受伤的地点，对他进行紧急处理后叫来急救直升机将他送往圣约翰斯市的医院。

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医生对罗尼的头部、手部和胸部的伤口消毒后进行了缝合；并说如果不是他临危不惧的冷静反应，他可能会受到致命的伤害。

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虽然几天来罗尼一闭眼脑海就浮现与驼鹿缠斗的场面，但他并没有让这次危险的狩猎经历吓坏，而是准备伤势好些后再次进山猎鹿。

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