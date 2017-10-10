加拿大版“马格尼斯基人权追责法”将出台 追责所有严重侵犯人权官员

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上个星期四，众议院就加拿大版的“马格尼斯基人权追责法”（Bill S-266）进行投票。

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最终，以277票赞成，0票反对获得通过。这在由不同政党成员组成、对事情观点可能截然相反的众议院，可谓非常难得。

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目前，这项法案已经被送往参议院通过。

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这项法案以被俄国迫害致死的律师马格尼斯基（Sergei Magnitsky）的名字命名。

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俄国政府已经对此表示强烈抗议，并威胁会采取报复行动。

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俄国外交部发言人已经表示，加拿大任何反俄行为，都需要付出代价。

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而俄国政府已经有一个“禁止入境加拿大官员名单”，现在这个名单有可能更长了。

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马格尼斯基人权追责法究竟是什么？

2008年11月，马格尼斯基试图揭出俄国警方与有组织犯罪集团勾结，盗取上亿税款事件而被捕。11个月之后，在监狱受到虐待死亡。

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2012年底，美国前总统奥巴马签署了“马格尼斯基人权追责法”。这项法案规定，凡是涉及严重违反人权的各国政府官员，都有可能受到美国政府针对个人的制裁。比如，冻结其海外资产账号，禁止其前往美国旅行，并保留追究这些人的责任等。

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在这项法案通过后，俄国方面极其愤怒。为了报复，禁止美国人领养俄国儿童。

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关注美国新闻的朋友可能会留意到，现任总统川普的“通俄门”调查中，出现过一个事件。

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去年六月大选期间，特朗普的儿子小特朗普、女婿库什纳、以及当时的竞选经理与几名俄国人在特朗普大厦会面。

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特朗普方面最初的解释就是，会面商讨的主要内容是收养俄国儿童的话题。

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而后来，小特朗普的邮件显示，是因为俄国方面称有“不利于希拉里的消息”。

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加拿大通过马格尼斯基法案意味着什么？

一直推动这个法案的加拿大外交部部长佛里兰德（Chrystia Freeland）表示，通过了马格尼斯基人权追责法，可以令加拿大对于世界上严重违反人权以及腐败的政府和官员实行经济制裁，发布旅行禁令，并继续追责。”

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她还强调，这项法案绝不是只针对俄国。

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加拿大和俄国的关系近期非常冷淡。自从俄国占领克里米亚之后，加拿大一直谴责俄国行径，并对俄国采取了制裁措施。

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英国投资者、国际活动人士比尔.布劳德（Bill Browder）一直在为各国通过马格尼斯基人权追责法努力。他表示，加拿大通过这一法案意义重大。

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在美国通过这个法案之后，一直希望其他国家也能够通过类似法案。他直言不讳，美国在世界上有很多的敌人，人们会说，啊，美国嘛，就是爱多管闲事。但是，加拿大的国际形象就不同了。加拿大一向温和，人们喜欢加拿大。这一次站在我们一边，给我们以很大的鼓舞。”

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马格尼斯基事件始末

布劳德曾是俄国最大的外国投资者，直到他发现，俄国大富豪们有大规模的腐败行为。

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他于是对此进行了举报。

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很快，这些大富豪联手政府对他进行报复。

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他个人被逐出俄国，他在俄国的公司被封，遭到搜查。更为严重的是，他发现，自己的公司缴纳的2亿3千万美元的税款被冒名盗取。

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他于是雇请了一个律师事务所帮助他调查，其中就有年轻的律师、审计员马格尼斯基。

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马格尼斯基1972年出生，死去时年仅37岁。

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布劳德表示，马格尼斯基被捕后，在监狱受到虐待。他被单独囚禁，或被囚禁在十几个重罪犯人房间。他被剥夺睡眠，长时间审讯，受到殴打。在寒冬腊月，他被关在没有窗子的莫斯科监狱。更为严重的是，他生病了，却没有得到医治。

俄国警方当时要他撤回指控，并承认是他盗取了布劳德公司的巨额税款。

马格尼斯基拒绝这么做。

他的胰腺炎越来越严重，直到奄奄一息，也没有给他治疗。

事后，一个俄国的公民团体的调查显示，表面上，马格尼斯基死于当局忽视他的健康，而很可能，当局是故意这样做的，故意要杀死他。

从马格尼斯基被捕到他死亡，国际社会都给予了很大的舆论关注。

欧盟议会建议成员国，对涉及马格尼斯基死亡的俄国官员进行制裁。

俄国方面当然全盘否认这一说法，并在马格尼斯基死后对他进行了审判——这在俄国历史上也是绝无仅有。

俄国法庭最终判处马格尼斯基有罪。

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