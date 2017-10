从弃婴到世界冠军，成世界体操界焦点

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上周在加拿大蒙特利尔举办的2017世界体操锦标赛上,16岁的摩根.赫德(Morgan Hurd)凭借完美表现,得到了女子全能冠军。

同时,她戴着眼镜参加比赛,以及是美国体操代表队唯一亚洲面孔的运动员,也引发了人们的好奇。

好多人留言说,戴眼镜参加这样级别的体操比赛,自己还是头一回见。

媒体也同时挖出了她不同寻常的身世。2001年,她出生在广西梧州,一出生就被父母遗弃。两岁的时候,被她的母亲Sherri Hurd 收养。

Sherri介绍说,摩根从三岁开始就开始练体操,显示出了很高的天分。她说,摩根个性坚强,知道自己在做什么,也为此牺牲了很多。

摩根从很早就开始参加美国的青少年体操比赛,表现不俗。

现在她16岁了,开始了她真正的职业体操选手生涯,而且开始在世界体操界崭露头角。

美国媒体已经在预测,2020年的东京奥运会将是赫德大放异彩的年份。

上周,她得到世界锦标赛的全能金牌之后,英国作家、哈利.波特的作者JK罗琳在推特上对她表示祝贺。

摩根收到自己心爱作家的祝贺,表示难以置信,激动得哭了。

(JK 罗琳:祝贺你,摩根。)

oh my god, thank you so much!!! Your writing has truly changed my view on the world and my life.

— morgan hurd (@morgihurd) 7 October 2017