从弃婴到世界冠军，成世界体操界焦点

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上周在加拿大蒙特利尔举办的2017世界体操锦标赛上，16岁的摩根.赫德（Morgan Hurd)凭借完美表现，得到了女子全能冠军。

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同时，她戴着眼镜参加比赛，以及是美国体操代表队唯一亚洲面孔的运动员，也引发了人们的好奇。

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好多人留言说，戴眼镜参加这样级别的体操比赛，自己还是头一回见。

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摩根的平衡木比赛。 © PC / Paul Chiasson

媒体也同时挖出了她不同寻常的身世。2001年，她出生在广西梧州，一出生就被父母遗弃。两岁的时候，被她的母亲Sherri Hurd 收养。

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Sherri介绍说，摩根从三岁开始就开始练体操，显示出了很高的天分。她说，摩根个性坚强，知道自己在做什么，也为此牺牲了很多。

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摩根从很早就开始参加美国的青少年体操比赛，表现不俗。

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现在她16岁了，开始了她真正的职业体操选手生涯，而且开始在世界体操界崭露头角。

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美国媒体已经在预测，2020年的东京奥运会将是赫德大放异彩的年份。

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上周，她得到世界锦标赛的全能金牌之后，英国作家、哈利.波特的作者JK罗琳在推特上对她表示祝贺。

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摩根收到自己心爱作家的祝贺，表示难以置信，激动得哭了。

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（JK 罗琳：祝贺你，摩根。）

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oh my god, thank you so much!!! Your writing has truly changed my view on the world and my life. 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — morgan hurd (@morgihurd) 7 October 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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摩根回覆说：噢， 天啊，非常感谢你。你的写作真正改变我对世界的看法以及我的人生。）

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