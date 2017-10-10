任务艰巨：特鲁多开始出访美墨，将分别会晤两国领导人

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加拿大总理特鲁多星期二（10月10日）前往美国首都华盛顿，开始了他出访美国和墨西哥的四天行程。他将与美国总统特朗普举行会谈，随后前往墨西哥城，和墨西哥总统培尼亚.涅托会面。此时正当北美自由贸易协定（NAFTA）谈判桌上出现更多分歧，加拿大公司庞巴迪被美国施以高额惩罚性关税。

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特鲁多也将和美墨两国领导人讨论安全问题和性别平等问题。但贸易无疑是特鲁多此行引起最多关注的问题。就在特鲁多到访前夜，特朗普仍然在接受采访时不失时机地唱衰NAFTA。

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在墨西哥城，特鲁多将和培尼亚.涅托举行一整天的会议。加拿大国际贸易部长尚帕涅（Francois-Philippe Champagne ）将前往墨西哥，加入这一段访问行程。这意味着贸易问题在加拿大和墨西哥领导人的会谈中也是重头戏。

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（RCI with CBC）

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