美术用品中的有毒物质

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

彩色笔、颜料、胶棒……，这些东西无论在学校里还是在家里孩子们都要用。但是一个法国消费者权益组织在检测了50多件常用儿童文具后发现，它们中超过一半含有可能致癌或引起过敏反应的化学物质。那么在加拿大的情况又如何呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胶棒里有甲醛，彩色铅笔里有酞酸盐，墨水里有甲基异噻唑啉酮（MIT）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司法语部Radio-Canada的实用化学栏目嘉宾 贝热隆（Yannick Bergeron）介绍说， 画画和做手工的用具是“重灾区”。例如，研究人员在胶棒里检测出了甲醇，在一些彩色铅笔里检测出了酞酸盐，墨水和墨粉里则含有甲基异噻唑啉酮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

甲醇有防腐作用，在儿童文具中，它通常被用在有黏性的产品里，例如胶水、胶棒。甲醇刺激呼吸道，可以引发哮喘，也可导致鼻咽癌。酞酸盐可以被用作增塑剂，让产品更柔软，更容易被摊开。它的害处是影响生殖能力和生殖器官的发育。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

甲基异噻唑啉酮抑制微生物生长，被用来杀菌防腐，延长产品使用期限。但它也会引发皮肤病。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

先别忙着扔掉孩子的美术和手工用具

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，这些有害物质在文具中的含量很低。贝热隆说，要了解它们有多大危害，首先要看它们的“渗入 方式”。化学物质可以通过口腔、眼睛、呼吸道和皮肤等渠道进入人体。有的物质要进入消化道才会有危害。另外一个因素是接触者的年龄和身体状况。如果接触者本身体弱或年幼，受到影响的几率更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他建议说，父母们不必紧张到不让孩子碰美术和手工。但是要注意不要让那些拿起东西就往嘴里送的幼童玩美术用具，另外就是要监督孩子在用完这些东西以后洗手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

需要特别小心的常用产品

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先是丙烯颜料或涂料。为了让颜色更纯、更耐久或更明亮，有毒物质必不可少。对这一点，生产厂家也并不讳言。一些颜料直接以其成分命名。例如钛镍黄。镍的着色力强，在涂料中被广泛应用，但它同时是一种强力过敏原，也有致癌作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

颜料中毒性最大的金属是镉。“镉红”是一种异常美丽的红色，但镉是致癌物，它的毒性比铅高60倍。贝热隆说，如果一定要使用这种红色，不要让它接触到皮肤，别用手去清洗画笔或刷子，不要把剩余的颜料或涂料扔进水里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部在一份为美术教师准备的指南中详细地解释了各种美术原料和用具可能对健康产生的危害，如何避免这些危害以及是否有代用品。例如，一幅画完成后会用到的固定剂，加拿大卫生部的建议是不要使用喷雾型的，如果不得不使用，教室应该通风良好。另外，一定要仔细阅读每种产品的使用说明。这份指南尽管是为老师们准备的，但是家长也不妨一读。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接：加拿大卫生部的美术教师指南

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada