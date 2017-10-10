埃德蒙顿数据：比特犬最凶悍，应规定戴上嘴套

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大埃德蒙顿市的数据显示，比特犬（PitBull）是各类宠物狗中最为凶悍的一种。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
有人建议，需立法规定，比特犬出门，主人要给它们戴上嘴套，以免发生意外。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大其他城市都曾有比特犬咬人，甚至咬死人的事件。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
去年，蒙特利尔市曾提议要禁止把比特犬作为宠物，但遭到众多爱狗人士批评。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
埃德蒙顿市的一项统计显示，从2013年1月到2017年9月，该市狗咬狗死亡事件之中，有30%是比特犬，尤其是American Staffordshire terriers 这个物种，攻击其他狗类造成的。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
而比特犬仅占该市狗类数量的3%。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
在过去五年间，该市81起狗被同类咬死的事件中，有23起是比特犬造成的。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
该市动物监管部门的负责人表示，近年来，狗咬狗死亡事件急速上升，市政府需要监控事态。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
比如需要控制某些种类狗的数量，以及要求这些容易引发事故的狗出门带上嘴套等。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes
埃德蒙顿市民Sara Ward的小狗Chihuahua今年夏天在埃德蒙顿公园内被一只比特犬咬死。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
她通过信息自由条例，在市政府的统计中找到了这个数据。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
她在接受采访时表示，希望市政府能够重新启用对某些特别狗类限制。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论