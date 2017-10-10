加拿大军队将改变政策，给伤病军人继续服役提供更大空间

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加拿大军队将做出重大改变，采取更灵活的政策让受伤或患病的军人可以继续服役。加军总参谋长乔纳森.文斯（Jonathan Vance）说，那些因伤病无法被派遣、但是愿意继续服役的军人，将可以被分配别的任务。

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他举例说，患了创伤后应激障碍不应该成为继续为国家效力的障碍。过去那种生了病就让人退役的做法导致许多有心理疾病的军人隐瞒病情，不愿求助。创伤后应激障碍是从战场归来的军人当中比较普遍的心理问题。

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加拿大军队过去一向要求现役军人必须随时可以被派往战场。伤病员有三年的治疗恢复时间。三年过后如果仍然无法达到统一要求，就必须以健康理由退役。在阿富汗战争后的几年里，每年有多达1700名军人因此退役，军人自杀率也大幅度增加。

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CBC记者Murray Brewster说，文斯宣布的消息意味着加拿大军队文化的重大改变。

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（RCI with CBC）

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