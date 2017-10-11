加拿大外交部长：世界面临二战以来国际局势最不稳定时刻

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加拿大外交部长佛里兰德（Chrystia Freeland)周二在华盛顿参加一个妇女问题研讨会时，被问到目前世界形势，她称，目前可能是二战以来，国际局势最不确定的时刻。

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在场记者提及，美国参议院共和党议员科克（Bob Corker)批评总统特朗普不断把武力解决朝鲜核危机挂在嘴边是危险的。

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在接受《纽约时报》采访时，科克表示，特朗普这是把“美国往第三次世界大战的路上推。

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科克表示，白宫目前的办公室主任凯利等“必须时刻照看好特朗普，以免出乱子”。

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他也表示，自己担心神经质的美国总统会引发“第三次世界大战”。

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而知情人士透露，持这样观点的共和党议员不在少数。

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（共和党参议员科克表示，担心特朗普会发动第三次世界大战。J. Scott Applewhite/AP）

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在座谈会上，佛里兰德不愿直接评价特朗普，只是表示，目前的国际局势有很多事情令她担心。

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她说，二战以后的制度体系为维持世界和平起了作用，包括贸易体系、联合国、世界银行、国际货币基金组织等，都为维持过去七十年的和平局势起了作用。

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但这个起作用的体系近年出现了裂痕，结果就是我们看到许多地方局势出现紧张，比如朝鲜问题。

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而加拿大当下面临的棘手问题就是与美国、墨西哥的北美自由贸易协议重新谈判。

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下周，三方代表将展开第三轮关键性谈判。

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特朗普在竞选期间就一直表示，如果当选，会撤出北美自由贸易协定。

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