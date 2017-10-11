FA-18 Hornets
Photo Credit: Reuters

与波音贸易战加剧：加拿大考虑买澳大利亚战机

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 11 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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随着与美国航空航天巨头波音公司的贸易争端加剧，加拿大有了另作选择的第一个正式举动：与澳大利亚进行接触，有意购买澳大利亚的FA-18二手战斗机。

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加拿大广播公司的 Murray Brewster 报道说，在这个感恩节长周末，加拿大公共服务和采购部（Public Services and Procurement Canada）在其网站上发布了一个通知，说已经对澳大利亚发出正式信函，表示对购买澳大利亚皇家空军 （Royal Australian Air Force）的二手战机有兴趣。

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如果成交，这就意味着加拿大自由党政府并不一定与美国政府达成协议，购买波音公司的18架先进 “超级大黄蜂” （ Super Hornets）战斗机。

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© PC/Staff Sgt. Shawn Nickel

贸易战升级

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近来加拿大与波音公司之间的贸易战不断升级。

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加拿大想换掉老旧的 CF-18 战斗机队，总共要购买 88 架新飞机，去年加拿大提出拟购 18架 波音的“超级大黄蜂”战斗机 （ Super Hornets）的计划， 但今年5月份，波音公司对总部位于蒙特利尔市的庞巴迪公司提出了贸易投诉，从而使该计划暂停。

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波音公司投诉庞巴迪获得了政府的补贴，以不公平的低价格向美国的航空公司出售其C 系列 （CSeries）喷气式飞机 ，美国商务部已经做出决定，计划对加拿大庞巴迪的 C系列飞机征收总共高达300% 的贸易关税，但此计划的实施尚需得到美国国际贸易委员会的确认。

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加拿大外交部长弗里兰（Chrystia Freeland）表示，已经几次向美国商务部长提出来这一事宜，而且还将继续提出。

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© Photo: Sean Kilpatrick Archives La Presse canadienne

细节不详

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加拿大广播公司报道说，根据公共服务和采购部发表的声明，给澳大利亚政府的信是在9月29日发出的。

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然而，自由党政府并没有立即公布这个消息，而是等到加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）出发前往华盛顿的前一天，才在网上发布了这个消息。

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星期三（10月11日）特鲁多与美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）和美国国会的主要成员商讨贸易问题。

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Prime Minister Justin Trudeau © Joshua Roberts/Reuters

报道说，公共服务和采购部的声明并没有说明将从澳大利亚购买多少架战斗机，以及交货的时间框架。

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预计加拿大将在今年年底之前收到有关答复，届时将会有购置成本等更为详细的信息。

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声明中还说，“与波音公司就购买超级大黄蜂飞机的会谈仍然暂停”。

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加拿大还在和美国谈话

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在此之前，美国国务院已经为加拿大购买波音的超级大黄蜂开了绿灯，这笔交易的估价为63亿美元，加拿大广播公司报道说，“超级大黄蜂” 比 FA-18 要更大、更先进。

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加拿大公共服务和采购部说，加拿大仍在与美国政府进行交涉，探索所有的可能性。

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加拿大国防部长萨吉 （Harjit Sajjan）在最近与记者的一次电话会议中表示，加拿大空军在考虑购买二手FA-18的可能性，加拿大空军目前没有足够的喷气机来同时履行其在北美空防司令部 （Norad）和北约中的承诺。

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Defence Minister Harjit Sajjan © Fred Chartrand/Canadian Press

批评人士一直呼吁联邦政府立即采取措施，更换已经有30多年机龄的 CF-18 战机机队。

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（RCI with Murray Brewster /CBC）

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