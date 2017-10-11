罕见的凶嫌组合：一廖姓华裔女子与一非裔男子被指控谋杀

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年七月份在阿尔伯塔省卡尔加里市发生了一起四人死亡的凶杀案，其中两人是姐妹。星期三（10月11日），24岁的廖玉洁（译音，Liao Yu Chieh）和25岁的Tewodros Mutugeta Kebede被正式指控1项一级谋杀罪名和3项事后同谋罪名。从Kebede的姓氏来看，他可能是北非裔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年7月10日在卡城西北的Sage Hill区，警方在一辆被焚毁的车里找到三具尸体，两天后又在城西22号和8号高速公路交叉口附近找到了车主Hanock Afowerk的尸体。一案四命，引起全国关注。办案人员一周后宣布正在寻找廖玉洁，因为她了解有关此案的重要信息，当时没有宣布她是此案嫌疑人。几天后廖在多伦多被捕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方认为凶手的目标是车主Hanock Afowerk。其他三人只是恰好在他车里。据信他和廖玉洁相识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kebede在另一起案件中被指控持枪抢劫和拥有武器等罪名。廖玉洁则因此前卷入欺诈案有全国通缉令在身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC and CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada