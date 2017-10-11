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特鲁多的魅力攻势能保住岌岌可危的NAFTA吗？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 11 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期三（10月11日）下午在白宫门前，加拿大总理特鲁多夫妇受到美国总统和第一夫人的热情欢迎。大约半个小时以后，他们一起接受媒体的提问。这次加美领导人会晤受到广泛关注，主要原因是正在进行但并不顺利的北美自由贸易协定谈判（NAFTA）。

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特鲁多的美国之行被许多加拿大分析人士看作是他为捍卫NAFTA发起的新一轮“魅力攻势”。在和特朗普会晤之前，他已经在前一天晚上出席了《财富》最具影响力女性晚会。这次晚会的嘉宾之一是特朗普的女儿伊万卡。CBC资深记者戴尔（Evan Dyer）说，这是一个直接和美国商界人士谈加美贸易的机会，也是一个和特朗普所信任的家庭成员保持联系的机会。

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（AP Photo/Evan Vucci)

在和特朗普会晤之前，特鲁多还拜访了美国国会筹款委员会的两党负责人及大部分成员。通常来访的外国领导人不会和国会的委员会见面。但是筹款委员会手握批准贸易协定和关税的大权，美国国会是白宫之外的另一个对NAFTA的命运至关重要的权力中心。

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NAFTA的命运不容乐观

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在特鲁多访美之际，第四轮NAFTA谈判正在华盛顿进行。特鲁多和美国东道主谈笑风生的同时，分析人士对NAFTA命运的预测也越来越悲观。这种悲观气氛也弥漫到了美国商界。支持NAFTA的美国商会主席多诺霍（Tom Donohue）表示，现在到了一个关键时刻，商会别无选择，只能“敲响警钟”。他认为，谈判不顺，是因为美国方面的一些提议是没有必要也无法接受的“毒药丸”。

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如果说头两轮谈判对加拿大和墨西哥代表来说还算是轻车熟路的话，第三轮谈判开始让他们见识到对手的多变和不按牌理出牌。更能体现白宫的贸易保护主义立场的是作为试探性气球被透露的美方下一轮提议。例如，要求每一辆产于加美墨三国的汽车必须有一半元件是美国制造，要求加拿大取消乳制品“供应管理机制”，要求墨西哥消除600亿美元的对美贸易顺差，等等。

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谦谦君子等于软柿子？

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特朗普上台后，受到他口头威胁和谴责最多的是墨西哥和中国，但是被痛殴的却是加拿大。在对加拿大软木产品征收高额关税之后，美国又对庞巴迪公司征收加起来高达300%的关税。

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加拿大和墨西哥得到的不同待遇，当然和两个国家对美国市场的不同依赖程度分不开。但是前加拿大贸易谈判代表克拉克（Peter Clark）在接受CBC采访时说，另一个重要原因是美国更怕墨西哥。因为墨西哥过去曾狠狠还击，而且在私下场合也并不掩饰以后入有必要还会这样做。

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墨西哥官员善于选择特定的打击地区和领域。例如，美国最主要的出口农作物是玉米，而美国玉米的最大出口市场是墨西哥。后者已经在增加从阿根廷和巴西购入玉米。爱荷华州的参议员格拉斯里（Chuck Grassley）立刻提醒特朗普政府不要过分挑衅。

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墨西哥也会用和贸易无关的问题来要挟美国，例如威胁停止在打击贩毒或阻挡中美洲移民潮上的合作。

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克拉克认为，加拿大应该把君子风度先放在一边，向墨西哥人学习。比如说，有二十五名美国政界人士支持美国制裁加拿大软木工业。加拿大可以对他们每一个人所在的州以牙还牙，让那些州的出口业日子不好过。

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加拿大政界也曾出过另类角色。克拉克回忆说，上个世纪八十年代，日本车大量涌入加拿大市场，政府无计可施，当时的自由党贸易部长拉姆里（Ed Lumley）干脆命令温哥华海关在日本车入关时一辆一辆慢慢查。“你不需要违反任何规定，你只要吹毛求疵、效率低下就可以了。”

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（RCI with CBC）

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