社区服务跟不上，加拿大联邦监狱女犯增加

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过去十年来，加拿大联邦监狱系统关押的女犯人数大幅度增加。一些活动人士认为，这个现象是社区服务被削减造成的。

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根据加拿大联邦监狱系统监察官的报告，加拿大联邦监狱系统目前关押的女犯人数比十年前增加了37%，从2007年的502人增加到今年的688人。省级监狱的女犯人数不在该报告的统计范围内。

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加拿大伊丽莎白.弗莱协会的法律事务负责人金泰尔（Savannah Gentile）说，在住房、工作和健康方面缺乏来自社区的支持，是女犯增加的重要原因之一。一些女犯曾告诉她，在监狱度过的第一个夜晚是她们有生以来第一次感到安全。她认为这说明社区缺乏保护和帮助这些女性的服务。

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报告说，绝大部分在押女犯本身也是受害者。她们当中的三分之二在入狱前曾经遭到性侵，将近90%曾经被殴打。

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（RCI with CBC, David Burke）

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