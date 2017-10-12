厉害！车行联手封杀购车者砍价

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消费者购买汽车时都要经过砍价还价的过程。

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许多购车者喜欢的做法是在一家车行砍好价之后、再到另一家车行要求得到更大的折扣或者是给更多的免费附件，或者是二者兼而有之；然后再拿着这个优惠条件到自己附近的车行去要求得到同样的优惠价格和好处。

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道高一尺魔高一丈

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不过，有道是道高一尺魔高一丈。一些加拿大购车者发现，有些车行现在开始互通消息、联手封杀购车者这种砍了西家再砍东家的做法。

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John Watts 想买辆新的本田全地形车 © Honda Canada

据加拿大广播公司记者索尔兹曼Aaron Saltzman报道，安大略省男子约翰.瓦茨John Watts最近就碰到了被本田车行算计了的事情。

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约翰9月份开始购车选车，想买一辆本田TRX500 Rubicon全地形车 ATV，以替换他已经用了12年的本田全地形车。

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约翰郁闷了

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他先在自家附近的Elliot Lake本田车行砍价，得到的购买价是1万5千8百26加元，包括一些免费附件和销售税。

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约翰认为Elliot Lake地区的本田车行的车价一般会比大点城市车行的价格贵，所以又到Sudbury市的车行去问价、砍价。该市Northstar Recreation车行同意给他的售价虽然与Elliot Lake车行的出价一样，但同意免去运车和售前验车的费用，这样把税后价格降低到1万4千6百55加元，让约翰省下1千1百71加元。

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约翰高高兴兴的来到自家附近Elliot Lake的本田车行告诉车行老板说，人家Sudbury市的车行给我的价格比你的车行便宜一千多块钱，你们车行能不能也给类似的好价钱。

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本田公司说下属的车行都是的独立商家 © Shutterstock/FotograFFF

煮熟的鸭子飞了

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结果大出约翰之所料。三天之后他得到Sudbury车行售车经纪布莱顿Brydon Deforge的电子邮件说，原来给的购车优惠价已被取消，还是在住家附近的车行买车比较合算。

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在回答加拿大广播公司记者问题时，布莱顿承认其车行接到Elliot Lake本田车行的电话，对方生气的指责他们的削价竞争抢了其生意。但布莱顿说如果当时约翰决定在他们车行购买本田全地形车，他会按谈好的条件售车；但约翰却拿着他给的优惠价去与住家附近的本田车行砍价，结果让他只能在得罪顾客还是得罪同行之间进行选择。他宁愿得罪一个顾客也不愿得罪一个车行。

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本田加拿大公司在书面回答加拿大广播公司问题时表示，销售本田车辆的车行是独立商家，可以根据自己的具体条件，比如库存多少、以旧换新的旧车价值、新车出厂折扣、和市场行情等因素自行决定每辆车的售价。

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约翰告诉加拿大广播公司记者说，Elliot Lake本田车行的老板认识Sudbury车行的老板，所以一个电话打过去提出强烈的抱怨。

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加拿大广播公司记者想请Elliot Lake本田车行的老板发表评论和意见，但被告知说该车行老板近日出差在外。

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专家如是说

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加拿大麦吉尔大学研究市场竞争问题的专家威尔森Joseph Wilson认为，约翰的经历应该上报给加拿大竞争事务管理局，因为车行之间互通购车者信息、按地域划分市场，Elliot Lake本田车行的这种做法很可能违反了加拿大竞争法规第45条款。

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如果商家被裁定确实违反了竞争法规第45条款，则有关商家负责人会被判处最高14年徒刑和/或最高罚款2500万加元的处罚。

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而被购车事件搞得很郁闷的约翰则表示，他现在已经无法在Elliot Lake本田车行或Sudbury市的Northstar Recreation车行购买本田全地形车，他要在Polaris 或 Yamaha这两个品牌的全地形车中选购。

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