国税局退让：不对员工折扣价购物收税

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据加拿大广播公司记者John Paul Tasker报道，加拿大自由党政府负责国税局的税务部长Diane Lebouthillier把最近引起很大争议的国税局要对打工者用优惠打折价购买本店商品征税的计划归咎于下属官员。

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Diane Lebouthillier说她从来没有批准过这样的计划，并已经下令把对雇员用优惠打折价购买本店商品征税的计划从国税局的网站上撤下。

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负责加拿大国税局的联邦部长Diane Lebouthillier © Chris Wattie/Reuters

加拿大不少零售商店对下属员工购买自己商店的产品有折扣优惠价，比如快餐店的打折价食品、服装店的打折价服装、等等。

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但绝大多数享受这样产品折扣价的打工者是那些薪金很低的零售商店雇员，连中产收入都达不到。

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在对雇员用优惠价购买本公司产品征税的计划被媒体报道后，加拿大零售商协会和代表加拿大零售行业2百万雇员的组织做出了非常强烈的负面反应。

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加拿大总理特鲁多不得不赶快发推特说，自由党政府绝对不会拿雇员折价购买本店商品的优惠开刀。

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不过专家们指出，加拿大国税局仍然需要根据2011年法院作出的裁决，明确应该如何对待雇员享受的折价购买本店商品的优惠；因为根据税法6（1）条款，打工者从雇主得到的任何形式的好处都应该被计入进其年度纳税收入中。

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