学生打分：大学反强奸政策C

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者Lisa Xing报道，根据加拿大大学生组织Our Turn发表的调查报告，加拿大全国多所大学反对校园强奸的政策缺乏力度，学生们给的平均分数只有C-。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学生组织 Our Turn 的主席 Caitlin Salvino © Lisa Xing/CBC

加拿大十多个省区政府已通过法规，要求所在省区的大专院校限期推出并实行校园反对强奸行为的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学生组织Our Turn的主席Caitlin Salvino曾经是安大略省渥太华市卡尔顿大学的学生，她们的组织用自己调查研究后设计的评分卡，对加拿大十四个大学的反校园强奸政策和该校学生会对校园强奸受害者的支持项目进行打分评估。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果是只有一个加拿大大学得分超过80分，这就是Ryerson大学，得分81%，属于A-。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

UBC等5所大学得分在70%到78%，在B-到B+之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学得分66%（C），麦吉尔大学得分61%（C-）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PEI 大学和康克迪亚等6所大学的得分在59%到52%之间（D+到D-）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada