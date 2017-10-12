被绑架5年的一名加拿大人质、他的妻子和三个孩子在巴基斯坦获救

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加拿大人质约书亚·博伊尔（Joshua Boyle）、他的美国籍妻子凯蒂兰·科尔曼（Caitlan Coleman）以及他们的 3 个孩子，在被一个塔利班相关组织关押 5 年后终于获救。

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博伊尔的父亲帕特里克·博伊尔 （Patrick Boyle）已经对加拿大广播公司确认了这个消息。

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© Coleman Family/Associated Press

巴基斯坦军方

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加拿大广播公司报道说，星期四（10月12日），巴基斯坦军方表示，依据美国情报机构提供的线索，已经救出了被绑架 5年的1名加拿大人、他的美国籍妻子和他们的3个孩子。

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巴基斯坦军队发布的声明说，这对夫妇于2012年在阿富汗被绑架，一直被恐怖分子关押，美国情报机构在本星期三告诉巴基斯坦，这个人质家庭已经被转移到巴基斯坦的西北部，之后巴基斯坦军方开展了营救行动。

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巴基斯坦的声明说，这次行动的成功突显了及时分享情报的重要性，巴基斯坦将继续致力于通过与美国的合作，来打击共同敌人的威胁。

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2012年在阿富汗山区被绑架

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加拿大媒体报道说，2012年夏天，约书亚·博伊尔和妻子凯特兰·科尔曼开始了一个很长的旅程，他们先去了俄罗斯，然后去了位于中亚的哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦，之后到了阿富汗。

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博伊尔夫妇在阿富汗首都喀布尔附近的一个山区登山期间，与家人失去了联系，他们的家人说，最后一次听到他们的信息，是在2012年10月8日。

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2013年，这对夫妇在两个视频中露面，呼吁美国政府营救他们。

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媒体报道说，他们在阿富汗 – 巴基斯坦边界附近被一个与塔利班有关的团体 – 哈卡尼 （Haqqani network） 绑架。

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在被绑架时，科尔曼已经怀孕，她在被绑架后生下了第一个孩子，之后又生了两个孩子，三个孩子都一直与他们关押在一起。

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加拿大表态

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在一次新闻发布会上，有加拿大记者追问已经被绑架5年的博伊尔的案子，加拿大总理特鲁多回答说，加拿大政府一直非常非常认真地对待在全球范围内涉及处于困境的加拿大公民的领事事宜。

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他接着说，我定期获得有关博伊尔和科尔曼夫妇情况的通报，我们非常关注，一直在和当地的合作伙伴以及盟国进行合作，以争取让他们和他们的孩子平安返回家园，我可以想象他们家人的焦虑。

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Mothers Linda Boyle, left, and Lyn Coleman © Bill Gorman/Associated Press

美国赞扬巴基斯坦的合作

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美国长期以来一直批评巴基斯坦没有积极追捕哈卡尼 （Haqqani network）的成员，哈卡尼对在阿富汗境内针对美国和盟军的许多袭击事件负有责任。

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星期四，美国的一位国家安全官员在匿名条件下发表评论，赞扬了巴基斯坦为博伊尔-科尔曼家庭的获释提供了重要协助，并把这次合作描述为美巴关系向正确方向迈出的重要一步。

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美国官员称哈卡尼是一个恐怖组织，但与伊斯兰国组织不同，哈卡尼一般不处决西方人质，而是用人质来换赎金。

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（RCI with CBC，Reuters）

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