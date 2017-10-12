特朗普向特鲁多提出美加双边协议的可能性

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司CBC报道说，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）向加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）提出了废除北美自由贸易协定 NAFTA、加拿大与美国之间建立双边贸易协议的可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普星期三 （10月11日）在总统办公室与特鲁多拍照时向媒体公开承认有这种可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当被一位记者问到是否可以想像美国与加拿大之间有双边协议，而不是目前这种包括墨西哥在内的三方协议的时候，特朗普回答说，“绝对有可能”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，“也许我们三方间不能达成协议，但在此期间，一方与一方间可以达成协议。但我认为，我们有可能做一些非常有创意的事情，对加拿大、墨西哥和美国都有好处。“

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© GI / Pool

目前还不清楚特朗普到底在多大程度上考虑废除北美自由贸易协定 NAFTA，废除这一协定的尝试可面临重大司法障碍 ， 但特朗普本周早些时候对福布斯杂志（Forbes）表示，他喜欢 “双边协议”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位了解美加首脑会谈情况的消息人士说，当时特鲁多告诉特朗普，加拿大的重点是维持北美的自由贸易协议，特鲁多在周三晚些时候也对记者们重申了加拿大的这一立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada