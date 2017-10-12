Photo Credit: David Ryder/Getty Images

这个绣球不好接：哪个城市会成为亚马逊第二总部所在地？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 12 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

亚马逊上个月宣布将在美国西雅图以外建立第二总部，并抛出投资50亿美元、修建74万多平米的工作场所的宏伟规划。多伦多和温哥华等加拿大城市的市长们想到由此带来的经济效益和就业岗位，无不怦然心动。但是也有些人提醒说，像亚马逊这样一个庞然大物，给一个城市带来的并不仅仅是好处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
©  EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images

亚马逊近来扩张迅速，在斥资140亿美元买下全食连锁有机超市（Whole Foods）后，又宣布将在俄勒冈州、纽约州和俄亥俄州盖新仓库，并将在明年年中以前招收10万新员工。如此大手笔，肯定会促进所在城市的经济。据亚马逊自己声称，自从它落户西雅图以来，在其总部周边工作或居住、但不是亚马逊员工的市民的个人收入增加了170亿美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

可以想象目前在加拿大和美国，有多少城市的市长在挖空心思想把这个嫁妆丰厚的公主迎进自己家。有报道说，亚利桑那州图森市已经向亚马逊的CEO赠送了一棵六米四高的仙人柱以博其好感。更靠谱一点的渥太华市长则亲自南下西雅图以了解亚马逊的喜好和需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这棵6.4米高的仙人柱被亚马逊转赠给一家沙漠博物馆。（AP）

作为亚马逊第一总部，西雅图市得到了什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原籍魁省的华盛顿大学教师卡尔博诺（Louis Carbonneau）在西雅图生活了将近二十年，亲眼看到亚马逊给这个城市造成的天翻地覆的变化。他回忆说，他1988年刚搬到西雅图的时候，城里没有几家像样的饭馆，而现在有上百家。西雅图现在是美国有名的美食城。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

好几家大公司都把总部设在西雅图，但是亚马逊给该市的带来的影响是最深远的。因为它和那些在城郊买一块地的公司不同。亚马逊第一个在西雅图市建起一个巨大的城中城。卡尔博诺称之为“市区校园”，因为它的设施完备程度和面积之大和大学校园很类似。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有将近四万员工在亚马逊的西雅图总部上班。城里空降几万人，势必会改变整个城市。卡尔博诺说，亚马逊到来之前，西雅图像大部分美国城市一样是个“甜甜圈”。大部分人住在郊区，一下班就回家，市中心即成甜甜圈中间的空洞。亚马逊填上了这个空洞，许多街区有了活力和人气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

靠做网店起家的亚马逊在西雅图市开了实体书店。（Stephen Brashear/Getty Images)

另一方面，这也意味着房租和物价的上涨。一些老住户不得不搬走。如果说这是一个城市必须为其发展付出的代价的话，更大的问题是交通设施。卡尔博诺说，西雅图人每天花在上下班路上的时间在所有美国城市里绝对排在前三位。这是因为当地的公共交通系统很落后，没有地铁，地面行驶的电动列车大概还要再等三十年才会完工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

给“第二总部”找地方也是嚷嚷给西雅图听的

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚马逊确实在扩张，需要招新人盖新楼。但是卡尔博诺提醒说。高调寻找“第二总部”所在地其实也是一种对西雅图市和该市所在的华盛顿州施加压力的手段，为的是在和市政府、州政府谈判税务减免优惠时有更多的筹码。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的高科技公司顾问拉卡维拉（Anthony Lacavera）等人的担忧是，亚马逊的新总部将要招聘五万员工，加拿大几乎没有城市可以一下子接纳这么多人，另一方面，本地公司的人才可能会被大量挖走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但不管怎么说，多伦多、温哥华、哈利法克斯、卡尔加里、渥太华和蒙特利尔等加拿大城市都已经对亚马逊表示热烈欢迎。加入这场竞争的截止日期是一个星期后的10月19日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC and Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这块肥肉能到多伦多嘴里吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
健康、加拿大原住民心理医生的小帮手：两个机器人将前往萨省北部协助“巡诊”移民与难民魁北克省长：移民专业人才找不到工作是悲剧经济这个绣球不好接：哪个城市会成为亚马逊第二总部所在地？政治特鲁多前往墨西哥访问经济厉害！车行联手封杀购车者砍价政治被绑架5年的一名加拿大人质、他的妻子和三个孩子在巴基斯坦获救政治国税局退让：不对员工折扣价购物收税社会学生打分：大学反强奸政策C-政治特朗普向特鲁多提出美加双边协议的可能性社会社区服务跟不上，加拿大联邦监狱女犯增加

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志