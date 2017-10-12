这个绣球不好接：哪个城市会成为亚马逊第二总部所在地？

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亚马逊上个月宣布将在美国西雅图以外建立第二总部，并抛出投资50亿美元、修建74万多平米的工作场所的宏伟规划。多伦多和温哥华等加拿大城市的市长们想到由此带来的经济效益和就业岗位，无不怦然心动。但是也有些人提醒说，像亚马逊这样一个庞然大物，给一个城市带来的并不仅仅是好处。

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© EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images

亚马逊近来扩张迅速，在斥资140亿美元买下全食连锁有机超市（Whole Foods）后，又宣布将在俄勒冈州、纽约州和俄亥俄州盖新仓库，并将在明年年中以前招收10万新员工。如此大手笔，肯定会促进所在城市的经济。据亚马逊自己声称，自从它落户西雅图以来，在其总部周边工作或居住、但不是亚马逊员工的市民的个人收入增加了170亿美元。

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可以想象目前在加拿大和美国，有多少城市的市长在挖空心思想把这个嫁妆丰厚的公主迎进自己家。有报道说，亚利桑那州图森市已经向亚马逊的CEO赠送了一棵六米四高的仙人柱以博其好感。更靠谱一点的渥太华市长则亲自南下西雅图以了解亚马逊的喜好和需求。

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作为亚马逊第一总部，西雅图市得到了什么？

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原籍魁省的华盛顿大学教师卡尔博诺（Louis Carbonneau）在西雅图生活了将近二十年，亲眼看到亚马逊给这个城市造成的天翻地覆的变化。他回忆说，他1988年刚搬到西雅图的时候，城里没有几家像样的饭馆，而现在有上百家。西雅图现在是美国有名的美食城。

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好几家大公司都把总部设在西雅图，但是亚马逊给该市的带来的影响是最深远的。因为它和那些在城郊买一块地的公司不同。亚马逊第一个在西雅图市建起一个巨大的城中城。卡尔博诺称之为“市区校园”，因为它的设施完备程度和面积之大和大学校园很类似。

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有将近四万员工在亚马逊的西雅图总部上班。城里空降几万人，势必会改变整个城市。卡尔博诺说，亚马逊到来之前，西雅图像大部分美国城市一样是个“甜甜圈”。大部分人住在郊区，一下班就回家，市中心即成甜甜圈中间的空洞。亚马逊填上了这个空洞，许多街区有了活力和人气。

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另一方面，这也意味着房租和物价的上涨。一些老住户不得不搬走。如果说这是一个城市必须为其发展付出的代价的话，更大的问题是交通设施。卡尔博诺说，西雅图人每天花在上下班路上的时间在所有美国城市里绝对排在前三位。这是因为当地的公共交通系统很落后，没有地铁，地面行驶的电动列车大概还要再等三十年才会完工。

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给“第二总部”找地方也是嚷嚷给西雅图听的

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亚马逊确实在扩张，需要招新人盖新楼。但是卡尔博诺提醒说。高调寻找“第二总部”所在地其实也是一种对西雅图市和该市所在的华盛顿州施加压力的手段，为的是在和市政府、州政府谈判税务减免优惠时有更多的筹码。

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多伦多的高科技公司顾问拉卡维拉（Anthony Lacavera）等人的担忧是，亚马逊的新总部将要招聘五万员工，加拿大几乎没有城市可以一下子接纳这么多人，另一方面，本地公司的人才可能会被大量挖走。

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但不管怎么说，多伦多、温哥华、哈利法克斯、卡尔加里、渥太华和蒙特利尔等加拿大城市都已经对亚马逊表示热烈欢迎。加入这场竞争的截止日期是一个星期后的10月19日。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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