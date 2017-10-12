特鲁多前往墨西哥访问

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在访问美国后，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）星期四（10月12日）前往墨西哥进行访问。

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加拿大广播公司报道说，加墨领导人在会晤时，也许会有一些尴尬时刻，因为在特鲁多访问华盛顿时，美国方面谈到了制定不包括墨西哥的新自由贸易协定的话题。

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星期三在白宫会谈期间，美国总统特朗普提出了以新的美加双边协议取代北美自由贸易协定 NAFTA 的可能性。

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加拿大广播公司报道说，有消息来源说，特鲁多当时表示首选方案是更新提升现有的北美自由贸易，但在谈判后，特鲁多似乎对新双边协议的提法显示出一定的开放态度。

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© GI / Drew Angerer

NAFTA减去墨西哥？

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1988 年美国和加拿大签署的最初的自由贸易协定 NAFTA 中并不包括墨西哥。

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墨西哥于1994 年加入，自那以后一直是 NAFTA 的正式成员。

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但在NAFTA的三个成员中，墨西哥一直显得有点“格格不入”，因为加拿大和美国都是发达国家，墨西哥是发展中国家，平均工资比加美两国低得多。

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反对北美自由贸易协定的人士（包括左派和右派）长期来把这种工资差作为抨击目标，工会组织，如加拿大工会 Unifor，一直在游说重谈 NAFTA，解决工资差距。

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美国政府和加拿大政府也认为，墨西哥需要提高劳工标准和环境标准。

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一些熟悉北美自由贸易协定档案的人士认为，墨西哥在北美自由贸易协定中的地位看起来有些不妙。

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（RCI with CBC）

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