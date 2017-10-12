魁北克省长：移民专业人才找不到工作是悲剧

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星期四（10月12日）在魁北克省首府魁北克城，来自该省46个专业协会的代表举行会议，讨论如何为移民专业人才找到对口工作提供便利。这是魁北克省第一次举行此类会议。省长库亚尔（Philippe Couillard）和五名省内阁部长出席了会议。

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库亚尔说，在魁北克省以外完成学业的专业人才不能从事对口工作，对他们的生活来说是悲剧，对魁北克省来说是损失。“魁北克省需要吸引人才，并且让他们充分发挥作用。”

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上一任魁北克自由党政府执政时，曾在2008年采取措施加快对法国移民的学历认证。省政府自那时起成立了一个旨在帮助移民专业人才就业的跨部门委员会。

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今年6月份，魁北克省议会通过一项法案，重新审核各专业协会的管理和接受新成员的规定，并指派监察官处理相关投诉。

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（RCI with CP）

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