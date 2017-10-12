心理医生的小帮手：两个机器人将前往萨省北部协助“巡诊”

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萨斯喀彻温省北部偏远村镇的原住民通常需要长途旅行到萨斯卡通或里贾纳去看病。该省自2013年起试行让机器人协助医生远程诊断的项目。本星期，两个新的机器人加入团队。它们将专门被派去看望那些有心理问题的少年儿童患者。

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它们的功能比六个“老队员”更完备一些，可以和听诊器、血压计和超声波仪等诊断工具连接，还可以把“头”（安在上半身的一个屏幕）转向说话的人，让医生和患者看见对方并实时交流。

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© Kathy Fitzpatrick/CBC

远在千里之外的医生控制它们的移动，指引它们走向某一个患者。这比仅仅通过Skype进行视频通话更有效。它们受到孩子们喜爱。尽管它们的外形看上去不像人类而更像大号吸尘器，还是有小患者忍不住拥抱它们。

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这个项目的负责人之一是萨斯喀彻温大学医学院的门德斯（Ivar Mendez）医生。他在接受CBC记者Bridget Yard采访时表示，北方偏远地区的青少年自杀率比南方高六倍。有心理问题的孩子来南方看一次病就回去了。机器人将可以协助心理医生向他们继续提供诊断和治疗。

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门德斯医生希望今后能够做到让每一个村子都有一个机器人。它们不仅能协助医生，还能为村子吸引来护士。因为有机器人意味着更容易有医生“在场”，所以护士更愿意去有机器人的村子工作。

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（RCI with CBC, Bridget Yard）

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