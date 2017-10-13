蒙特利尔女子冰球队的球衣与男队相似

蒙特利尔女子冰球队的球衣与男队相似
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同是打冰球为啥男女差别这么大？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 13 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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冰球是加拿大的国球，参加职业球队的冰球球员们玩着自己喜欢的冰球就名利双收的成了百万、千万富翁。

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千万富翁男球星

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不过这只限于男人。同样喜欢玩冰球的女性球员即便参加了正式球队，其收入也不过温饱而已，要想像男球员那样名利双收是不可能的。

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据加拿大广播公司记者诺司考特Alison Northcott 和辛格勒 Benjamin Shingler报道，卡桑德拉.布德里艾Cassandra Poudrier白天是蒙特利尔一所高中帮助落后生项目的助教，下班后她是蒙特利尔女子冰球俱乐部队的球员。

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24岁的蒙特利尔冰球队球员Cassandra Poudrier
24岁的蒙特利尔冰球队球员Cassandra Poudrier © Jessica Rubinger/CBC

今年24岁的卡桑德拉觉得虽然身兼两职让她非常忙碌，但觉得生活很充实。特别是作为加拿大女子冰球俱乐部蒙特利尔球队的一员，这是让她很自豪和感到荣耀的事情。

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不但卡桑德拉要一边打工、一边打球，蒙特利尔女子冰球俱乐部队的球员们差不多都是这样。最普遍的工作是学校教师、财务顾问、冰球教练等等。

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女球员打工维生

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边打工边打球的卡桑德拉训练前赶紧吃点东西
边打工边打球的卡桑德拉训练前赶紧吃点东西 © Alison Northcott/CBC

这样边打工边打球也是出于无奈，因为靠打球无法维持生计，所以只好同时打工。

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实际上，今年是加拿大女子冰球俱乐部首次改变没有薪酬的规定，开始为球员按小时支付薪酬，包括训练小时、差旅时数、和比赛的时数。这是加拿大女子冰球俱乐部成立11年以来的第一次。

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不过，虽然开始支付薪酬，但薪酬实在是少得可怜。根据球员参加训练、比赛和差旅途中时数的不同，球员一年的薪酬在2千加元到1万加元之间。

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靠这么点钱维生不可能，只能是有所补偿而已。所以女子冰球队的球员们还得要打工养活自己。

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沾中国的光

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有意思的是，加拿大冰球队的姑娘们今年能够开始领到薪酬跟中国还有不小的关系。

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加拿大蒙特利尔女子冰球队在比赛中
加拿大蒙特利尔女子冰球队在比赛中 © Justin Tang/Canadian Press

加拿大女子冰球俱乐部Canadian Women’s Hockey League（CWHL）一共有7支球队，分别是蒙特利尔队，多伦多队，马克汉姆队（位于多伦多郊区），卡尔加里队，波士顿队，和来自中国深圳的两个冰球队。这两支新加盟的中国冰球队为加拿大女子冰球俱乐部注入了新的财务资源，使该俱乐部有财力为球员们支付一定的薪酬。

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中国为了准备和迎接2022年北京奥林匹克冬季奥运会拨出大笔资金发展中国国内的冰雪运动，女子冰球也是其中的一个受到重视的比赛项目。

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加拿大女子冰球俱乐部负责人安德丽斯Brenda Andress女士指出，中国人口众多、经济实力雄厚，女子冰球项目在那里会有巨大的市场。

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加拿大女子冰球俱乐部不是第一个给自己的球员支付薪酬的女子冰球俱乐部，美国的女子冰球俱乐部是第一个为旗下的球员支付薪酬的冰球俱乐部。但由于广告收入差于预期，美国女子冰球俱乐部去年决定大幅度减少付给球员的薪酬。

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路漫漫…

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加拿大蒙特利尔女子冰球队的前锋卡迪亚Katia Clement-Heydra对今年能够得到不多的薪酬已经很满意。她说几年前参加女子冰球队的姑娘们还要自己花钱买球具、支付差旅费，现在这些都包了还给一些薪酬，这已经是巨大变化了。

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北美男子职业冰球俱乐部蒙特利尔队总经理麦格Meg Hewings认为，在今后几年内女子冰球队的姑娘们得到中产水平的工资还是难以发生的事情，但从长期观点来看只是时间早晚的问题。女子冰球队的这些姑娘们是为了自己挚爱的冰球而训练和比赛，她们的努力会带动新一代小女孩们对冰球的喜爱，从而把女子冰球运动推向新高度。

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