加拿大蒙特利尔女演员Erika Rosenbaum

加拿大蒙特利尔女演员Erika Rosenbaum
Photo Credit: Reisler Talent Agency

加拿大女星爆料遭制片大亨性侵

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 13 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者Kate McKenna报道， 加拿大蒙特利尔市的女演员艾丽卡Erika Rosenbaum爆料说，好莱坞制片大亨Harvey Weinstein从15年前开始三次对她进行性骚扰、甚至是性侵犯。

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艾丽卡是在众多美国电影女演员告诉媒体她们曾经是Harvey Weinstein性骚扰或性侵犯行为的受害者之后，向加拿大广播公司记者诉说了自己的受害经历。她过去甚至没有向自己的家人透露过其受到好莱坞制片巨头性侵的事情。

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今年37岁的艾丽卡出演过Brooklyn, Wicker Park和 The Trotsky等电影中的角色

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好莱坞制片大亨Harvey Weinstein性侵丑闻缠身
好莱坞制片大亨Harvey Weinstein性侵丑闻缠身 © Richard Shotwell/Invision/Associated Press

艾丽卡告诉加拿大广播公司说，第一次受到Harvey Weinstein的性骚扰是15年前。当时20岁出头的她在参加一个派对时遇到已经是如日中天的好莱坞制片人Harvey Weinstein，后者建议双方会面讨论艾丽卡可以参演什么电影角色的事宜。但在约定时间的最后一分钟Harvey Weinstein把会面地点改在酒店客房。

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艾丽卡抵达该酒店房间后，Harvey Weinstein开始对她动手动脚，最后艾丽卡不得不答应给他做背部按摩才能脱身。艾丽卡说她当时很害怕得罪这位一句话就可以让女演员前途毁灭的好莱坞大亨。

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在这次事件后，艾丽卡相信自己可以与Harvey Weinstein周旋而不失身，所以在两年后Harvey Weinstein建议与她在多伦多再次会晤时她同意了。结果又是在最后一分钟Harvey Weinstein把会晤地点改在酒店房间。Harvey Weinstein开门时没有穿裤子，他在艾丽卡进入房间后开始动手动脚，在艾丽卡做出拒绝表示后他显得很生气。最后他掐住艾丽卡的脖子把她拖到浴室镜子前，在艾丽卡的背后手淫泄欲，而且在手淫时一直在镜子里直视艾丽卡的眼睛。

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第三次是在纽约Harvey Weinstein的办公室，她按照经纪人订好的时间抵达后，Harvey Weinstein试图舌吻她。

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