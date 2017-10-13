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在阿富汗遭绑 5 年的获救人质家庭正在返回加拿大途中

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 13 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在阿富汗遭绑架5年的加拿大人质约书亚·博伊尔 (Joshua Boyle) 和他的家人，已经离开巴基斯坦，预计星期五  (10月 13日) 将抵达英国伦敦。

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巴基斯坦官员证实，博伊尔一家于星期五早些时候从伊斯兰堡登机，飞往英国伦敦，现在还不知道他们将在英国停留多久。

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在阿富汗被绑架 5

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博伊尔 （Joshua Boyle）和他的美国籍妻子凯特兰·科尔曼（Caitlan Coleman）在2012年夏天去中亚地区旅行，先后到了俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦，但在阿富汗境内遭到绑架，被与塔利班有关的哈卡尼组织关押了 5年。

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© Coleman Family/Associated Press

科尔曼在被绑架时已经怀孕，被关押期间一共生了3个孩子，包括两个男孩和一个女孩。

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巴基斯坦周四表示，基于美国提供的情报，在获知这个家庭被转移到阿富汗境外的阿富汗-巴基斯坦边界地带后，开展营救，救出了这家人。

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美国父母不高兴

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凯特兰·科尔曼来自美国宾夕法尼亚州的小镇  Stewartstown，她的父亲吉姆·科尔曼（Jim Coleman）周五在接受“ABC新闻”采访时说，他对博伊尔把女儿带到阿富汗感到非常生气。

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他说，“把你怀孕的妻子带到一个非常危险的地方，对我来说，对我这样的人来说，是很不合情理的”。

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吉姆·科尔曼还表示，他不明白为什么博伊尔不让自己一家乘坐美国的军机离开，他说，这个时候要是他看到一架美国飞机，会立刻“奔过去”。

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博伊尔腿部受伤

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加拿大广播公司报道说，在遭到这场磨难之前，博伊尔夫妇一直住在加拿大新不伦瑞克省的一个小镇。

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博伊尔的父母住在加拿大安大略省，他们在周四傍晚告诉加拿大媒体，儿子一家打算返回加拿大。

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博伊尔的父亲帕特里克·博伊尔 （Patrick Boyle）告诉加拿大广播公司，博伊尔一家是安全的，但精疲力尽。

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他还说，在营救行动中，儿子的腿部被弹片擦伤，据报道当时有数十名巴基斯坦的军人开展了营救行动。

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Linda and Patrick Boyle © Adrian Wyld/Canadian Press

博伊尔的母亲则告诉CBC新闻，儿子一家人还将面临“非常艰难的时刻”。

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琳达·博伊尔（Linda Boyle）说，为了彼此，为了孩子，他们两人坚持了很长时间，但我认为他们在回来后会有真正的崩溃，但有我们在这里，我们会支持他们。

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可怕的折磨’

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加拿大外交部长弗里兰 Chrystia Freeland  曾经见过博伊尔的父母，她在周四表示，博伊尔一家遭受了“绝对可怕的折磨”。

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出于安全原因，弗里兰拒绝透露营救行动的细节，但她表示，加拿大一直在与美国、巴基斯坦和阿富汗进行合作。

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正在墨西哥访问的加拿大总理贾斯汀·特鲁多在墨西哥城发表评论，感谢美国和巴基斯坦的官员为救出博伊尔及其妻子、子女进行的努力。

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特鲁多星期四晚上在新闻发布会上说：“我们很高兴他们在过去几年中所经历的痛苦终于结束了”。

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（RCI with CBC）

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