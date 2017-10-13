特鲁多结束访问墨西哥

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）星期五（10月13日）结束对墨西哥的首次正式访问，离开前他将在墨西哥参议院进行讲话。

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预计特鲁多将在讲话中强调墨西哥与加拿大之间的关系。

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周四会晤两小时

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加墨两国领导人星期四在墨西哥城历史悠久的 National Palace 举行了近两个小时的会晤，之后是墨西哥总统恩里克·贝纳·尼托（Enrique Peña Nieto）欢迎特鲁多的国宴。

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© REUTERS/Ginnette Riquelme

在周四的联合新闻发布会上，两国领导人表示，没有放弃重写 “北美自由贸易协定” NAFTA 的努力。

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在抵达墨西哥前，加拿大总理特鲁多对美国进行了访问，美国总统特朗普向特鲁多提出了美国和加拿大单独建立双边贸易协议的可能性。

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墨西哥总统恩里克·贝纳·尼托（Enrique Peña Nieto）表示，至于北美自由贸易协议的前景，只要不是在谈判室内进行的讨论，都只能被理解为 “捕风捉影” 。

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墨西哥总统曾经在 2016 年 6 月对加拿大进行了访问。

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（RCI with CBC, CP）

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