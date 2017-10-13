免费产品不便宜：“无风险试用”的骗局

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加拿大广播公司《市场天地》（Marketplace）节目的本周报道是关于一种“无风险试用”骗局的。受骗者在网上注册后拿到试用产品，不久后就开始收到大笔账单，尽管警方把这种推销方法定为骗局，但是信用卡公司却拒绝取消付款，理由是看清试用产品的相关规定和条件是消费者的责任。

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家住安大略省奥罗拉市的朱迪.麦耶（Judy Mayer）今年年初在脸书上闲逛时看到了一家护肤品公司的防衰老面霜广告。这款面霜由加拿大著名女企业家狄金森（Arlene Dickinson）代言，只要注册并付一点点邮费就可以免费试用。狄金森和麦耶年龄相仿，而且是参加CBC创业真人秀的名人。麦耶放心地注了册交了邮费。

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免费产品不便宜

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但是几个月后，麦耶的信用卡上出现了一笔来自那家公司的将近400加元的费用。她打电话去问，被告知由于她没有在两周之内取消注册并退回试用品，等于是确认她愿意成为该公司的客户并开始购买产品。

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CBC记者Tyana Grundig和Greg Sadler报道说，当《市场天地》节目组的工作人员打电话去询问时，该公司客服回答说，试用期和费用这些细节都写在公司网站的说明条款里了 。

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确实，在网页下方有一个小字的“条款”链接。尽管它非常不起眼，但是对信用卡公司来说，这已经构成不能取消账单的理由。

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麦耶并不是唯一的受害者。“代言人”狄金森在得知自己的名字和形象被用来为一种她一无所知的防衰老面霜做广告时大吃一惊。但是律师告诉她，要提出侵权起诉非常困难，因为这些公司不断改变地址和网页，让人无法找到真正的责任者。

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卖什么产品不重要，关键是要获得受害人的信用卡号码

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设下“注册陷阱”的人不论推销的是洁牙产品还是减肥药，最终目的是要获得受害人的信用卡号码。他们把试用条件用小字精心藏好，雇用网络营销员，用伪造的名人代言、报道或市场调查来增加可信度。这些做法违反了加拿大的商业竞争法。

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加拿大皇家骑警反欺诈部门的官员介绍说，这些人不断改变产品的名字，使用不同的账户。到目前为止，该部门已经查出312个账户涉嫌此类骗局。这些账户所属的84家银行位于中国、拉脱维亚、美国和加拿大等十四个国家。

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麦耶等人没能取消信用卡上的费用。Visa和MasterCard等信用卡公司尽管知道哪些网店在用试用骗局挣钱，但是认为看清使用条款是持卡人的责任。

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《Marketplace》关于试用骗局的详细报道，CBC电视台将在星期五（10月13日）东部时间晚上8点播出。

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（RCI with CBC）

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