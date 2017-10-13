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为什么等了两年才公开？加拿大财政部长的法国公司和房产

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 13 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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十年来，加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）和妻子拥有一个在法国注册的小公司，而该公司拥有一栋位于法国南部普罗旺斯地区的别墅。以公司的名义拥有房产，据税务专家解释，在法国有一些税务上的好处，例如将来可以避免遗产税。

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莫诺的别墅位于美丽的法国南部小城Oppède。 © hotelroomsearch.net

CBC记者Elizabeth Thompson 说，这是完全合法而常用的避税手段。而且加拿大部长和议员也可以拥有私人公司和资产。但是莫诺的房产公司却给他招来了抨击。原因是按照加拿大的“利益冲突法”，议员和部长在当选后必须向议会道德规范专员办公室申报个人资产。但当选已经两年的莫诺直到上个月22号才把这个公司的名字填进表格。而且这是在CBC记者从法国公司名录上查出莫诺夫妇的名字后不断向他的办公室追问才发生的事。

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莫诺的办公室说，财政部长无意隐瞒资产，只是由于此前对有关规定的不确定，造成他只申报了别墅，而没有申报公司。反对党则要求道德规范专员彻查此事，以儆效尤。

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违反利益冲突法的民选官员可被处以最高500加元的罚款。自2009年以来，有四名内阁部长被处以罚款。最近的一次是农业部长麦考利（Lawrence MacAulay），因没有在规定期限内申报所收到的礼物被罚款200加元。

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（RCI with CBC）

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