今年已两万多起：BC 省人与野生动物 “摩擦” 暴增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的BC省被大自然环抱，BC省的人也尤为喜欢大自然，但是，与自然近，也不可避免地带来人与野生动物之间的“冲突”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 欧坎那根大学（University of B.C. Okanagan）的生物学教授亚当·福特（Adam Ford）说，许多社区，大自然就在家门口，在看到野生动物时，很多人不但不害怕，反而觉得新鲜，想走得近一点，跟野生动物有点“亲密”关系，这对人、对动物来说都有害处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们给狼喂食

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“冲突”大增的一个地点是温哥华岛西海岸的太平洋沿岸国家公园保护区 （ Pacific Rim National Park Reserve ）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

福特说，人们在公园保护区的长滩上 （Long Beach）看到狼，都很激动，觉得难得有这种奇妙的经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，“结果，他们就做了不该做的事情，给狼喂食，然后狼变得习惯了有人的环境，更容易到有人的地方，这正是问题所在”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年2万多起

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克里斯·多伊尔 （Chris Doyle）是BC省野外保护服务处的副主任，他表示，今年迄今为止，已有超过20,000起人类与 野生动物的“冲突” 报告，有的是看到了美洲狮，有的是遭受了熊的袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伊尔说，在这2万起报告中，超过14,000个涉及黑熊，另有1,500个涉及美洲狮，430个涉及灰熊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省表示，今年8月份接到的有熊进入居民区的报告，与去年同期相比翻了一番。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

熊被打死

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省环境部负责野生动物冲突主管迈克·巴德（Mike Badry）说，在接到相关报告后，近500头熊被打死，其中包括469只黑熊和27只灰熊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另有7头灰熊被送到更远的地区 ，还有一只小熊被送往一个康复设施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生物学教授亚当·福特说，这么高的数字是“令人不安的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这属于大规模问题，有这么多的冲突，说明不是孤立的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

冬眠前寻食

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

迈克·巴德说，春天和初夏，熊进入居民区比较多，熊刚醒过来，到处找吃的，而大自然还没有 “开花结果”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到了夏天好一些，BC省有大量的天然食物来源，如浆果和鱼类，夏天的天然食物能基本满足熊的需求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，到了秋季，熊进入居民区的时间又会增多，因为在冬眠之前，熊要补充脂肪，所以在拼命寻找食物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

熊袭击人.

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

今年以来，BC省也发生了有人遭到野生动物袭击的事件。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

克里斯·多伊尔说，在B.C.-Yukon 交界附近，一头灰熊袭击了一个打猎的人，抓伤了他的头和脸，结果和该男子一起打猎的同伴开枪打死了这头灰熊。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

上个周末，BC 省东南部的一位居民和儿子一起打猎时，遇到一头母熊和小熊。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

多伊尔表示，这位居民受了轻伤，但野生动物部门的人认为，这头母熊的行为是为了防御，为了保护自己的小熊，所以没有对这头母熊进行 “处理”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC，CP）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada