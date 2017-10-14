有色少数族裔离加拿大总理的位置有多远?

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贾格米特.辛格（Jagmeet Singh）本月初当选为新民主党领袖以后，加拿大各地的锡克移民社区一片欢腾。几位己经退出政界的锡克族人士也老怀大慰，甚至预见到有色少数族裔当选加拿大总理的那一天。毕竟在辛格之前，加拿大历史上从未有过有色少数族裔出任主要联邦政党的领导人。辛格的当选无疑标志着这个群体在加拿大政坛前进了一大步。

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但是资深民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）却说，从我们的美国邻居走过的道路来看，现在就开始想象这一天还是太早了一点。

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从赢得民调到当选总统，美国黑人用了三十七年

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辛格当选新民主党领袖之后，安格斯雷德调研所（Angus Reid）进行了一项民调。结果显示，69%的加拿大人“会考虑”投票给一个由锡克人领导的政党。巧的是，这个比例和1971年一项盖洛普民调显示的黑人总统候选人获得的支持率完全一样。在那次民调中，69%的受访者表示，如果自己所属的党有一个总统候选人竞争者是黑人，他们愿意投他的票。

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现在我们已经知道，黑人成为美国总统是在整整三十七年后。

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回到安格斯雷德民调，一个有意思的细节是，尽管有69%的人表示会投票给一个“缠头、带佩刀的锡克男子”，但是在被问到受访人的家人和朋友是否会投票给这样一个人时，高达50%的人的回答是，他们的“一些”或“大部分”亲友不会。

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那么问题来了：除了极少的例外，所有人都是别人的亲友。如果一半人口的某些亲友不会投票给锡克族党领袖的话，那个69%的投票比例怎么可能存在呢？

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辛格的宗教造成的障碍，肯尼迪也面对过

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在所有的文化差异中，宗教文化的差异是最不容易消除的。美国前总统肯尼迪是罗马天主教徒。尽管在非基督徒看来，天主教和新教可以算是表兄弟，但他仍然不得不为自己的宗教信仰做出澄清，说自己“不是一个天主教总统候选人，只是一个碰巧是天主教徒的民主党总统候选人”。

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加拿大人不像美国人那样重视宗教。因此辛格不仅要面对许多加拿大选民对锡克教的排斥，还要面对他们对宗教本身的疏远甚至戒心。今年六月的一项ARI民调显示，愿意投票给一个基督教福音派教徒领导下政党的选民，比愿意投票给一个无神论者领导下政党的选民少15%。而在美国，基督教福音派教徒党领袖的支持率比无神论党领袖的高出20%。这是加美两国的一个巨大的文化差异。

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辛格和总理宝座之间的另一个障碍是新民主党本身

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在加拿大的几个联邦政党中，新民主党在选择党领袖时是最敢突破传统的。在辛格之前，该党还选出过加拿大历史上第一个犹太人联邦政党领袖（David Lewis，1971年）和第一个女性联邦政党领袖（Audrey McLaughlin，1989年）。

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但是，新民主党也从未执政。对辛格来说，这将是比他的肤色、包头和佩刀更大的障碍。因为对选民来说，党派观念和立场比种族还要重要。今年六月的ARI民调显示，37%的加拿大人认为锡克族人可能在今后25年内成为加拿大总理，但是认为新民主党可能在今后三届大选内成为执政党的比例却只有25%。

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这意味着，辛格不仅要向加拿大选民证明一个锡克族人有能力当总理，还要向他们证明新民主党有能力做执政党。

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（RCI with CBC ）

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