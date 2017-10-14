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Facebook直播效果未达预期，内容制作人尝试推特直播

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 14 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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对于被Facebook钦点参加首轮直播尝试的大媒体而言，Facebook直播未能为他们带来所期待的流量和媒体转型动力。

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从Facebook的角度来讲，直播带来了初期的激动人心时刻，但对于参差不齐的直播质量Facebook又苦于无法进行直接控制。大量的直播只有区区几分钟、甚至几秒钟的观众热度，Facebook只好对直播的权重上做出消减。直播逐渐不再是流量算法垂青的宠儿。

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但是Facebook对直播兴趣的下降并不等于社交媒体全面对直播的放弃。另一位被媒体偏爱的社交平台推特在直播上采取的是更激进的态度。

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“今年Twitter似乎非常重视这‘直播’一点” – The Verge编辑部主管Helen Havlak

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推特的直播举措

Twitter其实一直为大量进入实况视频做准备，它最有名的是例如NBA和超级碗橄榄球这样的大型现场直播活动。它除了和BuzzFeed，Vox Media的The Verge、WNBA等内容创作者、现场新闻，体育和娱乐节目合作外，还宣布与Bloomberg Media进行流媒体视频服务。

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The Verge编辑部主管Helen Havlak表示：“今年Twitter似乎非常重视这‘直播’一点。“

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最潮媒体Buzzfeed的《AM to DM》推特早间秀

Buzzfeed是一家完全以社交媒体为平台的媒体新锐。它不是以吸引观众来点击自家网站为目标。自2006 从一个火爆头条媒体实验室开始，紧跟社交媒体变迁过程，一路发展为流行新媒体的霸主。

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Buzzfeed新开的《AM to DM》Twitter早间秀，以直播为形式却打破传统媒体直播的长时间和慢节奏。完全以推特为平台，直接和观众推特互动。

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BuzzFeed已经表示，其新的Twitter直播节目《AM to DM》，从9月25日开始，平均每天有大约100万个独特的观众，剪辑总共被观看了1000万次。

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推特希望通过直播重新振兴其新闻平台 © Twitter

 

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如何在直播上挣银子才是根本

Twitter的直播实验其实还只是刚刚开始; 现在评论观众在平台上观看直播视频的人数有多大，广告费率是多少还为时过早。其实所有平台都在寻找高质量的视频内容来吸引类似电视的营收。

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推特的观众比Facebook要小得多，而且Google的用户群已经停滞不前，不得不让自己比其他平台更加吸引创作者。

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与此同时，Twitter在2016年推出了惠及发行商的手段。它同意让内容提供者保留70％来自Twitter的Amplify计划发布视频广告的收入。YouTube和Facebook则只提供55％的收入分红。

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Franklin Foer – 《没有技术巨头威胁的世界》作者

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“ 对平台的依赖不仅仅是媒体困境也是对媒体灵魂的威胁，因为这些平台公司的价值观结束了所有依赖于这些平台的媒体的价值。 媒体最终拥抱Facebook和Google的精神。新闻的未来 – 不仅仅是一个媒体企业，而是一个媒体 – 要求我们找到一些方法来摆脱平台。”

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直播的方向对不等于能做好

直播的兴趣本质上是媒体技术发展到成熟阶段，人人都有权力参与实时的视频分发。无论是所谓大媒体还是个人。这和10年前人人都可以利用blog向世界发布文字、图片是类似的。

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不同的是现在的互联网已经形成了强大的垄断平台企业，例如谷歌、Facebook、阿里巴巴，它们自然希望互联网随后所有的新趋势都只发生在他们的平台。

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直播作为一个近几年的大趋势之一，Facebook希望这个新视频社交趋势延续在它的平台上，但是具体直播会成为什么形式？什么内容会取胜？这些问题实在也不是Facebook能够完全预测和把握的。

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