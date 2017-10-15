周末网络广播（2017年10月15日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”，欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道，在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, October 13, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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© Reuters

加拿大报复美国波音公司

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随着与美国航空航天巨头波音公司的贸易争端加剧，加拿大有了另作选择的第一个正式举动：与澳大利亚进行接触，有意购买澳大利亚的FA-18二手战斗机。如果成交，这就意味着加拿大自由党政府并不一定与美国政府达成协议，购买波音公司的18架先进 “超级大黄蜂” （ Super Hornets）战斗机。赵黎报道

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© AP Photo/Evan Vucci

特鲁多赴美可能也难挽NAFTA夭折

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星期三（10月11日）下午在白宫门前，加拿大总理特鲁多夫妇受到美国总统和第一夫人的热情欢迎。大约半个小时以后，他们一起接受媒体的提问。这次加美领导人会晤受到广泛关注，主要原因是正在进行但并不顺利的北美自由贸易协定谈判（NAFTA）。特鲁多和美国东道主谈笑风生的同时，分析人士对NAFTA命运的预测也越来越悲观。这种悲观气氛也弥漫到了美国商界。支持NAFTA的美国商会主席多诺霍（Tom Donohue）表示，现在到了一个关键时刻，商会别无选择，只能“敲响警钟”。他认为，谈判不顺，是因为美国方面的一些提议是没有必要也无法接受的“毒药丸”。吴薇报道

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Facebook直播效果未达预期，内容制作人尝试推特直播

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对于被Facebook钦点参加首轮直播尝试的大媒体而言，Facebook直播未能为他们带来所期待的流量和媒体转型动力。从Facebook的角度来讲，直播带来了初期的激动人心时刻，但参差不齐的直播质量Facebook又无法进行直接控制。大量的直播只有区区几分钟、甚至几秒钟的观众热度，Facebook只好对直播的权重上做出消减，是直播逐渐不再是流量算法垂青的宠儿。Facebook对直播兴趣的下降并不等于社交媒体全面对直播的放弃。推特携自己作为传统媒体偏爱的平台，在直播上采取更激进的态度。沈二报道

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© SITE Intel Group via Associated Press

被绑架5年的加拿大人质、他的妻子和三个孩子在巴基斯坦获救

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加拿大人质约书亚·博伊尔（Joshua Boyle）、他的美国籍妻子凯蒂兰·科尔曼（Caitlan Coleman）以及他们的 3 个孩子，在被一个塔利班相关组织关押 5 年后终于获救。这对夫妇于2012年在阿富汗被绑架，一直被恐怖分子关押，美国情报机构在本星期三告诉巴基斯坦这个人质家庭已经被转移到巴基斯坦的西北部，之后巴基斯坦军方开展了营救行动。赵黎报道

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© Sandy Huffaker/Getty Images

儿童文具有毒化学物质含量太高

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加拿大广播公司法语部Radio-Canada的实用化学栏目嘉宾 贝热隆（Yannick Bergeron）介绍说， 画画和做手工的用具是“重灾区”。例如，研究人员在胶棒里检测出了甲醇，在一些彩色铅笔里检测出了酞酸盐，墨水和墨粉里则含有甲基异噻唑啉酮。甲醇有防腐作用，在儿童文具中，它通常被用在有黏性的产品里，例如胶水、胶棒。甲醇刺激呼吸道，可以引发哮喘，也可导致鼻咽癌。酞酸盐可以被用作增塑剂，让产品更柔软，更容易被摊开。它的害处是影响生殖能力和生殖器官的发育。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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