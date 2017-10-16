自由党政府月底前公布明年移民指标

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加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道说，联邦自由党政府移民部长胡森已经结束了跨加拿大的移民和难民问题咨询访问，将在11月1日联邦议会规定的截止日期前公布2018年加拿大接收移民和难民的数量指标。

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移民部长胡森应在半月内公布明年移民和难民配额 © Fred Chartrand/Canadian Press

胡森在提供给加拿大广播公司的声明中表示，自由党政府明年接收移民政策的三个重点一个是吸收有才能的移民以提高加拿大的全球竞争力，一个是吸收家庭移民以实现家庭团聚，另一个是对那些逃避灾难和战火冲突的难民提供在加拿大避难的机会。

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但反对党保守党的移民事务发言人Michelle Rempel女士批评自由党政府未能制定有效的政策和措施让新移民到中小城市和劳动力短缺的地区落户，而不是都拥挤在大城市原籍国移民聚集的地区。

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除此之外Michelle Rempel还要求自由党政府在制定2018年难民接收指标时要重点考虑如何让新接收的难民融入加拿大社会、成为能够自力更生对社会有贡献的人。

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