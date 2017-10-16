科技领域缺乏女性需要立法解决吗？

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加拿大刚刚上任的女总督帕耶特是位宇航员、科技界的精英。不过现实情况仍然是，加拿大科技界中的女性很少，精英女科学家更是凤毛麟角。

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凤毛麟角

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如何解决这一问题呢？

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搞科技工作的阿娜常被人认为是时装或公关界人士 © Clifton Li

加拿大广播公司记者安娜.加维奥拉Anne Gaviola在其报道中举例说，今年24岁的阿娜.索菲亚.巴罗斯在拿到医疗物理学学位后找到的工作是怀雅逊大学科学系助理。虽然学的是科技、也在科技领域工作，但在社交场合与人交谈时，她经常听到的是她不像是在科技领域工作的女性；有人甚至说她更像是应该在时装领域工作或者是在传媒、公关领域工作的女性。

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阿娜认为这样的性别偏见在现代社会不应该继续存在，为什么搞科技的就应该看起来与常人不同呢？

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主要障碍

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科技界仍然是男性占绝对主导地位 © Shutterstock

怀雅逊大学最新公布的研究报告显示，社会上广泛存在的男性才适合搞科学、技术、工程、和数学science, technology, mathematics and engineering （STEM）的传统意识是阻碍加拿大女性投身于这些科技领域的主要障碍。

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该研究报告的作者们指出，加拿大的科技、工程和数学界迫切需要实现多元化，否则会在全球性竞争中落在后面，不但需要占人口一半的女性、而且需要各个种族、包括土著印第安人口在内的加拿大人积极投身于科技、工程和数学界，否则这些人口中的英才就得不到充分的利用、就是在浪费可贵的脑力资源。

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该报告的牵头人、加拿大怀雅逊大学科学系系主任科伊Imogen Coe教授指出，浪费脑力资源、浪费人才潜力会给加拿大的经济发展和社会进步带来巨大的负面影响。

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加拿大怀雅逊大学科学系系主任Imogen Coe教授 © CBC

兄弟文化

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科伊教授等提出的改变科技、工程和数学领域由男性统治的局面的办法是从改变这些领域普遍存在的“兄弟文化” bro culture 开始。

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科伊教授说，实际上在女孩子还很小的时候她们就已经开始经常面对针对女性的偏见，比如这个不适合女性、那个应该是男人干的事情，等等；研究显示，到6岁的时候这些潜移默化的性别偏见就已经深深植入了女孩心灵。

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科伊教授指出，已经搞了很多年的面向女孩的科技夏令营、面向女青年的科技讲座不会明显增加投身科技领域的女性数量，只有改变科技、工程和数学领域那种男性才有归属感的“兄弟文化”，取消各种有形和无形的针对女性的障碍，让各种歧视女性的行为受到惩处才能真正增加投身于科技领域的女性数量。

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需要男性支持

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在这方面女性也需要男性的支持。

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阿娜.索菲亚.巴罗斯的丈夫也在科技领域工作，在社交场合谈到他们的工作时，交谈者对阿娜丈夫的科研事业很感兴趣，但对同样在科技领域的阿娜的工作却没有什么人感兴趣。结果是阿娜的丈夫现在已经养成习惯，在介绍自己工作的同时也介绍妻子阿娜的工作，并强调阿娜工作的重要性。

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怀雅逊大学科学系系主任科伊教授认为，目前在科技领域占绝对主导地位的男性需要与时俱进的改变自己对女性职业选择的偏见、抛弃“兄弟文化”、分享一些权利、甚至是放弃一些权利。如果必要的话，恐怕需要立法来加快女性进入科技领域的步伐，就像保护残疾人权益的法案一样；残疾人上台阶困难，你不能要求残疾人作出更多的努力去爬上台阶，而是立法要求公共建筑物必须有供轮椅残疾人使用的坡道。

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