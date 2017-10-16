2011年，萨拉波利在多伦多参加自己导演的电影《跳一支华尔兹》首映。
Photo Credit: PC / Chris Young

加拿大电影人萨拉.波利撰文：当你怀着电影梦想，和好莱坞大鳄见面

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 16 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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好莱坞电影大亨哈维.维恩斯坦（Harvey Weinstein ）的性丑闻持续发酵，陆续有男女明星勇敢站出来，讲述自己的经历，谴责这样的行为令电影工业蒙羞。

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刚刚过去的周末，维恩斯坦被开除出了“美国电影艺术与科学学会”。

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维恩斯坦是Miramax的创办人，以独立电影起家，制作的电影包括了《低俗小说》、《恋爱中的莎士比亚》等，后来进入主流电影界，制作作品包括了《指环王》、《恐怖电影》、《杀死比尔》等。他监制出品的电影获奖无数，旗下合作的导演、演员都属美国影坛的顶尖人物。

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但在10月初，《纽约时报》以及《纽约客》同时发表长篇调查文章，揭露维恩斯坦过去三十年间利用权势性侵骚扰女明星。

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包括好莱坞巨星安吉丽娜.朱莉、阿什利.扎德等公开声明曾受到他的骚扰和威胁。

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2016年1月，维恩斯坦参加活动 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File)

加拿大著名演员、导演萨拉波利发声
今天（星期一），加拿大导演、演员、编剧萨拉.波利（Sarah Polley）在《纽约时报》上撰写长文，描述自己年轻时在好莱坞电影圈的经历，尤其是与维恩斯坦的一次会面，令她更意识到女性在整个电影工业中承受的歧视、困难、甚至骚扰。她心灰意懒，十年没有再演戏，而是开始了自己的导演生涯。

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萨拉.波利（Sarah Polley）曾被称为“加拿大甜心”，也是位社会活动家。

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她出生于演员世家，6岁就开始客串角色，十来岁就已经出演了著名的《Exotica》以及获得坎城影展评审团大奖的《意外的春天， Sweet Hereafter》。

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导演代表作品包括得到奥斯卡最佳编剧提名的《你的样子，Away From Her》（2006），以及《跳一支华尔兹》（2011）等。

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青少年时代的萨拉波利。图片来自网络

1998年，19岁的萨拉.波利在纽约拍摄MiraMax制作的《格妮维尔，Guinevere》，讲述年轻女孩陷入与成年男子爱情的故事。

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文章写道，有一天，她正穿着黑色的性感短裙，拍摄一场诱惑男主角的戏份。忽然，拍摄停止，有人告诉她，维恩斯坦要在20分钟内见到她。

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她和她的公关助理乘上计程车前往维恩斯坦的办公室。

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在路上，公关人员看着萨拉波利穿着的黑色短裙，对她说，我和你一起进去，我不会离开你的左右 —— 萨拉.波利写道：在那一瞬间，我知道了应该知道的一切信息，并心存感激。

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但出乎她意料的是，在他的办公室，即便有公关助理和另一名员工在场，维恩斯坦也毫无顾忌。

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他对萨拉说：“那谁谁谁（萨拉没有指出那个女演员的名字，只是说她比自己略大几岁）前几年就坐在你现在坐的位置上，因为同意和我有“密切关系，Close Relationship），她当了主角，还获了好几项奖。”

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他直接了当：“如果你和我也有那样的密切关系的话，你也可以有同样的成功。”

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他还补充说，好莱坞就是这么运作的。

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萨拉波利只好实话实说，自己对演戏没有太大的野心和兴趣。

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维恩斯坦居然说，听说你还是个社会活动人士（暗示自己可以支持萨拉的社会活动）。

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萨拉波利在文章中写道：他继续说下去，把自己塑造成一个左翼活动人士，这是我听过的最滑稽的事情之一。

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最终，萨拉婉转地告诉维恩斯坦，自己不会成为他朋友，或是“亲密关系的朋友”，别浪费时间了。

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她在文章中写道，我热爱表演。但是，十几年的演员生涯令我感觉，那不值的。这个决定和那次与维恩斯坦的会面不无关系。

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女性在电影行业的艰难
萨拉.波利继续描述了女性在电影圈的困境，比如，她无数次目睹女演员被不断施压，去暴露自己的身体。但转过头来，她们却被指责放荡。

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在片场，副导演或其他男性会开玩笑似地要你坐在他腿上，或是，对你的容貌、穿上某件衣服评头品足。

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演艺圈的女性除了性感身体，似乎没有特别的地位。

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她说，拍摄现场，从事技术工作的女性几乎像是不存在；如果她们在那里，就会不停受到考验，证明自己能胜任某项工作。

虽然与一些敏感温和的导演合作过，但是，萨拉波利表示，那是电影行业的特例。大部分的导演都是不敏感的男性。

她说，记得拍摄过一场强奸的戏份，她过后抱怨现场导演等人没有特别顾忌她的感受。

结果，制片人冲她喊道：“达科塔.范宁（Dakota Fanning）12岁就拍强奸戏了，完全没有问题啊。”

言下之意当然是，她事多，难以对付。

萨拉.波利称，希望这次曝光能令有类似行为的人有所收敛。

而在文章结尾的一段，她表示，面对发生的这些事情，女性需要审视，是什么令自己接受一些明知无法忍受的行为，是恐惧，是无助，是感到这一切无法改变？

那么，现在，是时候考虑，我们该如何面对？

2011年，萨拉波利（右一）执导影片《跳一支华尔兹》，在多伦多电影节上与观众见面CP/Chris Young

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