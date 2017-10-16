改革目标是不公平的体制：加拿大政府宣布降低小企业税率

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加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）今夏提出的所得税改革受到来自各方的抨击。自由党星期一（10月16日）一早召开议员团大会，宣布把小企业税率从10.5%降到9%等措施。先向本党议员团宣布，是因为莫诺改革在党内也激起了强烈的反对。不过，当大会结束，鱼贯而出的议员们似乎非常满意。几位过去的反对派说，我们很高兴，加拿大人也会很高兴，领导层听取了我们的意见，听取了选民的意见。

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小企业减税分两步，完成后每年平均增收7500加元

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议员团大会结束后，特鲁多和财长莫诺、小企业部长查格（Bardish Chagger）等人去了安省小城史托维尔的一家小餐馆。一行人在那里吃完饭以后就地召开新闻发布会。选择这个地方，倒不是因为它的披萨格外美味，而是因为他们认为这类餐馆是小企业的写照。 特鲁多在介绍减税措施前先介绍了这个家庭经营的意大利餐馆。他说，凯西的妈妈掌勺，姐姐跑堂，一家人辛勤工作。正是这样的小企业在推动加拿大经济，在创造就业。

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特鲁多随后宣布，小企业的税率自2018年1月1日起减0.5%， 2019年1月1日起再减1%。

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目前小企业的头50万元收入需按10.5%的税率交税。减到9%后，据信小企业主的年收入将平均增加7500加元。而联邦政府的税收在今后五年中将减少29亿加元。

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堵住企业主通过分摊收入避税的漏洞

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特鲁多强调，税法改革的目标是不公平的体制，不是交税的人。加拿大目前的税制是不公平的，它鼓励富人少交税，要求中产阶层多交税。他举例说，一个独自抚养两个孩子的母亲交税的比例可能比一个年收入比她多六倍的人还要高。

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按照目前的税制，如果一个业主把公司盈利分一部分到没有其他收入来源的妻儿身上，就可减少交税。特鲁多说，自2018年1月1日起，政府将提出“清楚、简单的措施”，禁止不直接参与公司经营的家庭成员分摊公司盈利收入。

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放弃关于终生资本利得（Lifetime Capital Gains）免税额的改革

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目前加拿大税制允许农场主和其他符合相关条件的小业主在出售股份和资产时享有一定的资本利得免税额。自由党政府一开始提出的税法改革方案有修改相关规定的计划。特鲁多今天宣布放弃这一部分，仍旧保持现行规定。

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本星期可算是自由党政府的“小企业周”，今天的餐馆新闻发布会只是第一炮。本周三和周四，莫诺还将宣布其他税法改革内容。

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纳税人权益组织：缩小贫富差距最有效的手段之一是税法。

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加拿大纳税人权益组织“Canadians for Tax Fairness”是支持莫诺税法改革的。该组织负责人丹尼斯.郝利特（Dennis Howlett）说，许多反对者对税法改革的批评是建立在错误信息的基础上的。例如说税法改革是在损害中产阶层的利益。但实际上，绝大部分的小企业主不会受到税法改革影响。

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他进一步解释说，大部分受税法改革影响的人年收入在15万加元以上。而根据加拿大统计局的数据，加拿大三分之二的小企业主的年收入在7万3千加元以下。

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反对者的另一个担忧是税法改革会阻碍创业。郝利特说，实际上，目前存在的企业税法漏洞帮不到刚开始创业的人，因为绝大部分创业者手里并没有足够的资金来利用这些漏洞。

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（RCI with CBC and CP）

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