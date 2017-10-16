被塔利班绑架五年博伊尔：孩子们第一次品尝到家的滋味

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被塔利班绑架5年的加拿大人博伊尔 （Joshua Boyle）和他的美国籍妻子凯特兰·科尔曼（Caitlan Coleman）上周五终于返回加拿大，同行的还有他们三个同时被解救的孩子，两个男孩儿，一个女孩儿。

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星期六，博伊尔首次面对媒体，宣读他的声明。

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他称，五年前与妻子前往东亚。”他们作为朝圣者，进入塔利班控制地区，为的是帮助那里最需要帮助的、遭到忽视的少数族裔。”

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他还说，那个地方，联合国以及其他的非政府组织都无法进入。但博伊尔没有给出具体的细节。

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声明称，愚蠢而残忍的哈卡尼组织杀死了他们的一个孩子，一个女孩儿，因为他不肯对哈卡尼提出的条件妥协。

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而劫持他们的恐怖分子还强奸了他的妻子。

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回忆获救当时的恐惧

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在被绑架的五年间，他们一家人23次被转移关押地点，在阿富汗与巴基斯坦边界之间徘徊，生存条件恶劣。

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而绑架者与美国加拿大一直就释放博伊尔一家人进行谈判斡旋。

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上周四，美军得到情报，在哈卡尼转移人质过程中，解救了他们一家人。

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他说，当时情况混乱。他和妻子被关在货车尾箱里。

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整个的解救过程大约20分钟，枪战时间更短些。

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但对他，却是非常漫长煎熬的过程。他最担心的是，孩子们会被杀害，因为枪战一开始，恐怖分子就先把孩子们拖了出去，还叫嚷着：“杀死人质，杀死人质。”

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索性孩子们都安全获救了。

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在接受CBC访问时，博伊尔几度落泪。

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孩子们第一次享受家的滋味

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在获救之后，他们的一个孩子，最小的女孩儿，病情严重。据报道，她需要人工帮助才能进食。

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博伊尔一家拒绝前往美国，而是飞回了加拿大。

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目前，他们与博伊尔的父母居住在安大略省的 Smiths Falls。

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博伊尔在给CBC的邮件回复中表示，三个孩子第一次品尝到真正的家的滋味，正在逐渐适应新生活。

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还说，他们会继续做认为对的事情。

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但他也承认，一家人无论在心理上还是生理上，都需要一个漫长的康复期。

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（视频：博伊尔接受CBC短暂访问）

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