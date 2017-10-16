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开公交坐公交都不能蒙面：魁省拟推出史上最严法规

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 16 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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魁北克省议会可能最早在本周二（10月17日）对省政府提交的关于宗教中立的“62号法案”进行投票。如果该法案通过，今后在魁省不仅公职人员，连接受公共服务的人都不得蒙面。也就是说，开公交车的司机和乘坐公交车的顾客都将被禁止蒙面。因为公交车司机隶属市政系统，乘坐公交车意味着接受公共服务。

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(CP/Justin Tang)

其他提供公共服务的人员还包括医生、护士、教师和保育员。CBC记者Benjamin Shingler报道说，今年八月，省政府把法案的范围扩大到了市政系统，公交服务因此也被包括进来。

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魁省司法部长瓦雷（Stéphanie Vallé）在接受CBC早间广播节目采访时表示，这项法案的目的是促进各族裔和谐共处，为政权中立化设立清楚的规范。但它并不仅仅针对宗教服饰。例如，蒙面的示威者接受公共服务时也必须摘下面罩。

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法案如果通过，示威者在看病，上学或坐公交车时也不得蒙面。（Christopher Furlong/Getty Images)

这项法案提出后，穆斯林团体认为它是针对穆斯林女性的。反对党则认为它还不够严格。而一些法律界人士对它的具体实施存在疑问。例如，该法案允许考虑以宗教为由的“合理通融”。负责不同工作的人如何来界定合理范围？法律的实施是否会引起种族歧视？这都是将来需要讨论的问题。

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（RCI with CBC）

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