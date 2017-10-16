加拿大财长的法国别墅：反对党要求议会道德守则专员调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党议员彼得.肯特（Peter Kent）写信给议会道德守则专员，要求对财长莫诺（Bill Morneau）通过公司拥有法国别墅一事进行调查。他认为，在所有政府官员中，财政部长是除了总理以外最应该把个人资产说清楚的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CP/Adrian Wyld

莫诺夫妇以公司资产的形式在法国南部拥有一栋别墅。但是这家公司的名字直到上个月，在CBC记者多次追问下，才被莫诺填进个人资产申报表格。而这时离他出任财长已经将近两年。财长办公室的解释是此前莫诺已经申报过别墅，没有填上公司的名字是因为对“行政规定的不确定”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在法国用成立公司的方式拥有个人资产将来可以不用交遗产税，这是一种合法的避税方式。但是肯特在接受CBC记者（Elizabeth Thompson ）采访时说，大部分加拿大人没有能力雇用一个可以建议你通过成立公司避税的财务顾问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© hotelroomsearch.net

莫诺星期一（10月16日）在宣布降低小企业税率的新闻发布会上又被记者盯着问法国别墅的事。他回答说，他会严格遵守有关规定并听取道德守则专员的建议。他过去得到的建议是可以照旧以公司资产的方式拥有别墅。但是如果今后专员建议他采取全权信托的方式，他也会乐于遵从。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada