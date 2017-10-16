北美自贸协定：美国强势要求加拿大开放十倍于现在的牛奶市场份额

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北美自由贸易协定重新谈判（NAFTA）的第四轮，将在美国的佛吉尼亚展开。

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而加拿大广播公司（CBC）从熟悉情况的人士处了解到，美国在第四轮谈判开始前，态度盛气凌人。

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美方要求加拿大奶制品市场对美国农场主更加开放。

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在TPP（跨太平洋伙伴关系协议）谈判中，加拿大最终同意开放3.25%的牛奶市场。而知情人透露，美国这次要求的是这个数字的十倍。

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而加拿大方面已经表示，不会同意这个数字。

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同时，美国要求加拿大去掉农业供应管理系统（Agricultural Supply Management System）—— 这个系统是为了保护加拿大的农产品的，包括对每年禽类以及鸡蛋的进口实行配额等。

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美方要求在十年内，加拿大全面取消农业供应管理系统。

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美国总统特朗普表示，这个系统对美国“不公平”。

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加拿大农业部长Lawrence MacAulay表示，从第一天起，我就强调了，加拿大有很好的管理系统，不可能同意取消。

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美方还要求加拿大开放牛奶生产数据，但是，分析人士称，这很可能是个圈套，为的是窃取这方面的情报，用以对付加拿大。

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