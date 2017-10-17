天文学家首次目睹引力波来源：距地球1亿3千万光年的两颗中子星碰撞合并

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天文学家们周一宣布，首次观测到了两颗中子星相互围绕旋转，最终发生巨大碰撞合并，成为黑洞的情形。

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多伦多大学的Pfeiffer教授：这一发现打开了观测宇宙的新方式。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国国家科学基金会今天早上宣布了这一消息，并表示“难以置信”。

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就在本月，三名物理学家因探测到引力波而获得了今年的诺贝尔物理学奖。

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最早观测到这一奇景的是位于智利南部的卡内基Las Campanas观测台。

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今年8月17号，他们首次观测到了引力波的发生源。之后，全球70多个天文观测台都观测到了。

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这次碰撞来自距地球1亿3千万光年的地方。

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而当这两颗密度很大的中子星撞击时，发生了“灾难性的爆炸”。

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由于太空中高能量的转化过程，引力波会产生涟漪。

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一百年前，爱因斯坦在相对论中，首次预测引力波的存在；而直到2015年9月，科学家才首次真正探测到因两个黑洞合并而产生的引力波。此后，又三次探测到了引力波。

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美国的激光干涉引力波天文台（LIGO）也观测到了这两颗中子星的碰撞合并。

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科学家们表示，这次的发现或许可以解开一个40年的谜团，也就是：为什么会出现伽玛射线大爆发？伽马射线爆发是宇宙空间能量最大的爆发。

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此外，还可能解释一些重金属如铂金和黄金的产生过程。

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（下面视频：一对中子星的最后舞蹈。 via YouTube: caltech）



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