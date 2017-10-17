别抽了！吸烟给加拿大带来巨大损失

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据加拿大广播公司记者Susan Noakes报道，加拿大Conference Board of Canada的测算显示，2012年加拿大有4万5千4百人死于吸烟引起的疾病，给加拿大经济造成162亿加元的损失。

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这些经济损失包括治疗与吸烟有关疾病的医疗开支、管理香烟合法销售方面的开支、吸烟者患病耽误工作的损失、和吸烟者早夭带来的损失。

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其中仅治疗与吸烟有关疾病的医疗开支就达到65亿加元。

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2005到2015年期间加拿大人口中吸烟者的比率猛跌了20%，但与吸烟有关的死亡者人数和给加拿大经济带来的损失在继续上升。专家们认为这是30年前到50年前开始吸烟的人积累的负面效果开始显现的结果。

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年轻姑娘 Molly Doucette 在课间抽烟提神 © Tom Steepe/CBC

2015年加拿大人口中有18%的人吸烟。让专家们担心的是，尽管吸烟有害健康的宣传已经很普及，但仍然有不少年轻人开始吸烟。

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研究显示加拿大死亡者中有18%的死亡原因与吸烟或者是被动吸二手烟有关。

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加拿大占前三位的死亡因素仍然是癌症、心血管疾病和呼吸系统疾病。

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RCI with CBC

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