卡尔加里市长南施胜选连任

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据加拿大广播公司记者Drew Anderson报道，阿尔伯塔省最大城市卡尔加里星期一的市长选举结果出笼，原市长南施Naheed Nenshi再次赢得市长宝座，第三次连任卡尔加里市的市长。

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南施的竞选对手Bill Smith承认败选 © CBC

虽然选举前的民意测验显示南施选情告急，但到卡尔加里当地时间午夜时的计票结果显示南施领先已成定局，其竞争对手史密斯Bill Smith承认败选。

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到星期二凌晨3点30分，南施获得的选票数达到194,718张，而史密斯得票166.857张，南施的得票率是51.2%。

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南施在选举结果揭晓后表示感谢卡尔加里市民对他的支持，承诺会从过去7年执政的失误中汲取教训、让卡尔加里市政府的工作更上一层楼，以不辜负卡尔加里市民的信任和期待。

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