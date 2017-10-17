投怀送抱：庞巴迪舍身空客

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据美联社报道，加拿大庞巴迪公司宣布其制造C系列民航客机的子公司已经由民航飞机巨头空客公司接管，庞巴迪把C系列飞机子公司50.01%的控股股份无偿送给空客公司，庞巴迪自己持有31的股份，而魁北克政府的控股从原来的49.5%降到19%。

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庞巴迪送股给空客等于承认自己独力难支 © Pascal Rossignol/Reuters

虽然空客公司首席执行官Tom Enders说双方的谈判早在8月份就已经开始、不是针对任何竞争者，但观察家们注意到，庞巴迪公司同意让空客公司接管其C系列中型客机项目是在美国政府对庞巴迪C系列飞机征收了300%的惩罚性关税之后发生的。

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美国波音公司指责庞巴迪收受政府巨额补贴，在美国低价倾销C系列客机。

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专家们指出，空客公司在美国有大型的飞机组装工厂，庞巴迪C系列飞机的部件已经有至少50%是在美国制造、符合美国制造的标准，所以如果在空客公司的美国工厂组装庞巴迪C系列飞机就可以绕过美国商业部对庞巴迪C系列飞机在美国销售施加的惩罚性关税。

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空客公司首席执行官Tom Enders指出，不少民航公司在是否购买庞巴迪C系列中型客机问题上迟迟不做出决定是担心庞巴迪独立难敌民航飞机市场的巨头公司，现在空客与庞巴迪携手就可以打消潜在顾客的这些顾虑，从而有利于推销C系列客机。

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