魁北克省的宗教中立法案： Bill 62

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加拿大魁北克省议会星期二（10月17日）对所谓的宗教中立法案 – 62号法案 （Bill 62）进行投票，如通过，该法案将成为法律。

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这一法案在魁北克省禁止所有的公职人员和接受公共服务的人，都不能蒙面，要露出脸部。

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加拿大广播公司的 Angelica Montgomery 报道了有关这项立法的一些情况。

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Bill 62 是什么？

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报道说，首先，62号法案中并没有具体提及 niqab （面纱）或 burqa （罩袍）。

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开始的时候，该法案只适用于省级公共服务机构和政府资助的机构，包括大学和中小学。

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今年8月份，魁省司法部长斯蒂芬妮·瓦利（ Stéphanie Vallée）提出了一个修正案，把适用范围扩大到市政府、大都会社区和公共交通领域。

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Justice Minister Stéphanie Vallée © The Canadian Press

这就是说，任何人在乘坐公共汽车或地铁的时候，都必须把脸部露出来。

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瓦利在星期一接受加拿大广播公司采访时说，穿着 burqa 或 niqab 的女子，在乘坐公交的整个过程中，必须把脸部露出来。

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其他宗教要求

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除了禁止蒙面外，该法案还就所有与宗教有关的要求设立了广泛的限制。

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法案说，提出的与宗教有关的要求，必须尊重男女平等的权利，尊重每个人的权利，不能有歧视。

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该法案还详细说明了雇主和学校在什么情况下可以拒绝因宗教原因的请假请求。

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另外，62号法案还将禁止在受到政府资助的托儿机构，对孩子教授具体的宗教信仰。

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适用范围

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62号法案将适用于魁北克省的所有部、教育局、大学、公共卫生机构、市政当、受到政府资助的幼儿园托儿所、公共交通管理局等等。

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医生、牙科医生和助产士也必须遵守这一法律。

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如何执行？

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加拿大广播公司报道说，62号法案成为法律后，接受公共服务时禁止蒙面的规定将立即生效。

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但是，这项立法将如何执行呢？

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魁北克省司法部长的新闻秘书 sabelle Marier St-Onge 表示，将建立一个工作组，包括各个领域的代表，如卫生、教育机构，以及市政当局的代表，来讨论有可能出现的各种情况，以及如何处理。

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法案的另一部分 – 对处理有关宗教信仰的请求制定框架，将在晚些时候生效。

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政府将先制定一个更为详细的指导方针，然后在明年7月发布法令。

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下一步

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法律界的一些人士说，预计62号法案在通过后，将面临法律上的不少挑战。

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反对此类立法的组织和个人将诉诸法庭，而司法挑战的路一向是漫长的，有可能要经历数年的时间。

（RCI with Angelica Montgomery /CBC）

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